影／桃園4條通犯嫌藏工地半年被抓 嘆該來的躲不掉
桃園分局執行清源2.0專案據報，涉嫌毒品及詐欺4案件通緝的湯姓男子為規避警方查緝，隱身桃園分局不遠處的中路重畫區一處建築工地擔任水泥工，警方掌握湯男作息，昨天前往該工地緝查，湯嫌驚訝中被抓，他自稱躲藏半年還是被抓，警方今天將湯嫌解送桃園地檢署歸案。
桃園警方表示，湯姓男子（35歲）先後涉嫌毒品及詐欺4項案件執行未到案，遭檢方發布4案通緝在案，他為規避警方緝查四處躲藏，半年前，他到桃園區中路重畫區一處工地應徵水泥工藏身。
湯男工作之外，更向該工地負責人請求，表達下班後自願在工地留守、降低開銷，獲工地負責同意後，他在工地做工，自備休息使用躺椅，過起隱藏工地生活，他平日盡量減少外出，如果購物也是專走小巷子，想方設法躲避警方盤查。
埔子所員警據報訪查情資，私下掌握湯男在工地的作息時間，員警趁湯男在做水泥工作忙碌，前往工地緝查，湯男看見警察大吃一驚，才知身分已被識破，湯男表示，看到警察真的嚇出一身汗，心想躲藏半年以為很安全，未料警察還是找上門，「該來的還是躲不掉」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言