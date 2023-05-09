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影／桃園4條通犯嫌藏工地半年被抓 嘆該來的躲不掉

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園分局執行清源2.0專案據報，涉嫌毒品及詐欺4案件通緝的湯姓男子為規避警方查緝，隱身桃園分局不遠處的中路重畫區一處建築工地擔任水泥工，警方掌握湯男作息，昨天前往該工地緝查，湯嫌驚訝中被抓，他自稱躲藏半年還是被抓，警方今天將湯嫌解送桃園地檢署歸案。

桃園警方表示，湯姓男子（35歲）先後涉嫌毒品及詐欺4項案件執行未到案，遭檢方發布4案通緝在案，他為規避警方緝查四處躲藏，半年前，他到桃園區中路重畫區一處工地應徵水泥工藏身。

湯男工作之外，更向該工地負責人請求，表達下班後自願在工地留守、降低開銷，獲工地負責同意後，他在工地做工，自備休息使用躺椅，過起隱藏工地生活，他平日盡量減少外出，如果購物也是專走小巷子，想方設法躲避警方盤查。

埔子所員警據報訪查情資，私下掌握湯男在工地的作息時間，員警趁湯男在做水泥工作忙碌，前往工地緝查，湯男看見警察大吃一驚，才知身分已被識破，湯男表示，看到警察真的嚇出一身汗，心想躲藏半年以為很安全，未料警察還是找上門，「該來的還是躲不掉」。

涉毒品及詐欺4條通嫌躲工地規避警方查緝，隱身半年仍遭查緝到案，自嘆該來的躲不掉。圖／警方提供
涉毒品及詐欺4條通嫌躲工地規避警方查緝，隱身半年仍遭查緝到案，自嘆該來的躲不掉。圖／警方提供
涉毒品及詐欺4條通嫌躲工地規避警方查緝，隱身半年仍遭查緝到案，自嘆該來的躲不掉。圖／警方提供
涉毒品及詐欺4條通嫌躲工地規避警方查緝，隱身半年仍遭查緝到案，自嘆該來的躲不掉。圖／警方提供

桃園 警察 毒品 通緝

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