影／桃園4條通犯嫌藏工地半年被抓 嘆該來的躲不掉

桃園分局執行清源2.0專案據報，涉嫌毒品及詐欺4案件通緝的湯姓男子為規避警方查緝，隱身桃園分局不遠處的中路重畫區一處建築工地擔任水泥工，警方掌握湯男作息，昨天前往該工地緝查，湯嫌驚訝中被抓，他自稱躲藏半年還是被抓，警方今天將湯嫌解送桃園地檢署歸案。

桃園警方表示，湯姓男子（35歲）先後涉嫌毒品及詐欺4項案件執行未到案，遭檢方發布4案通緝在案，他為規避警方緝查四處躲藏，半年前，他到桃園區中路重畫區一處工地應徵水泥工藏身。

湯男工作之外，更向該工地負責人請求，表達下班後自願在工地留守、降低開銷，獲工地負責同意後，他在工地做工，自備休息使用躺椅，過起隱藏工地生活，他平日盡量減少外出，如果購物也是專走小巷子，想方設法躲避警方盤查。