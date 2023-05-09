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美食外送員兼販毒 警溯源追查….毒藏外送箱夾層被逮

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

今年2月新莊警方溯源追查一起毒品案，鎖定周男以美食外送員當掩護販毒，經跟監追查數月，於這個月3日下午，循線在新北市新莊區新樹路逮捕周男，並在其外送箱夾層、板橋住處查扣安非他命、海洛因等毒品一併帶回偵辦，警詢後依毒罪嫌移送法辦。

據了解，周姓男子（47歲）以美食外送員當掩護，背地裡卻兼著販毒。今年2月26日新莊警方偵辦一起張姓男子涉嫌轉讓、施用毒品案件，經調閱監視器畫面向上溯源追查，發現是周男販毒。案經警方追查數月以車追人，周男平日雖正常接單外送美食，但一遇有毒品交易上門，他便以外送員當掩護，直接外送毒品與人交易。

這個月3日下午4時40分左右，警方見時機成熟持拘票及搜索票在新莊區新樹路589號前，將周男逮捕到案，並在周男其外送箱夾層、板橋住處查扣毒品海洛因3包（總毛重1.62公克）、安非他命2包(總毛重1.79公克)及販毒聯繫使用涉案兩支手機等證物，一併帶回偵辦，警詢後依毒品危害防制條例移送法辦。

周姓男子把毒品藏在美食外送箱夾層兼差販毒，警詢後依毒品罪嫌移送法辦。記者曾伯愷／翻攝
周姓男子把毒品藏在美食外送箱夾層兼差販毒，警詢後依毒品罪嫌移送法辦。記者曾伯愷／翻攝
周姓男子把毒品藏在美食外送箱夾層兼差販毒，警詢後依毒品罪嫌移送法辦。記者曾伯愷／翻攝
周姓男子把毒品藏在美食外送箱夾層兼差販毒，警詢後依毒品罪嫌移送法辦。記者曾伯愷／翻攝
警方在周男美食外送箱夾層、板橋住處查扣毒品依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
警方在周男美食外送箱夾層、板橋住處查扣毒品依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
周姓男子把毒品藏在美食外送箱夾層兼差販毒。記者曾伯愷／翻攝
周姓男子把毒品藏在美食外送箱夾層兼差販毒。記者曾伯愷／翻攝

外送員 毒品 販毒

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