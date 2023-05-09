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高雄查街暴分子 曾掀黑金之亂的幫派分子落網

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄新興幫派分子綽號「黑仔」的潘姓男子，近4年在高雄街頭爭凶鬥狠，並掀起一場「黑金之亂」，2年前在高雄警方掃蕩新興幫派「聖興會」落網，獲交保後，他另涉販毒案，通緝8個多月，在高雄警方執行「全國同步掃黑行動專案」緝捕他到案。

據了解，綽號「黑仔」的潘姓男子（29歲），曾在高雄市新興幫派聖興會「24帖兄弟」旗下當「執法者」，2018年多次涉街頭暴力案，2021年3月挾持綽號「金毛」的蔡姓男子，將蔡脫光衣服凌虐後丟路旁；金毛是苓雅寮另派勢力的手下，曾刺傷網紅「含羞草日記」副團長超艾夾，黑、金2人曾相互鬥狠。

2021年4月潘在高雄市仁武區大景二街的車行據點，遭金毛的同夥「大隻仔」胡姓男子等人開槍，4人中彈受傷，潘在警方查捕槍擊案涉案人，也放話要「抓人」報復，黑、金2人之爭令警方擔心破壞高雄治安。

當時警政署長黃明昭剛接任高雄市警察局長半年，除了查捕大隻仔等人，也下令直搗「聖興會」堂口，逮捕黑仔，依組織犯罪條例等罪嫌移送法辦，黑仔也在這次被捕獲交保後，一再受警方約制，銷聲匿跡。

高雄市警方表示，「黑仔」潘姓男子之前涉販毒案，經高雄地方法院判刑10年7月，去年8月高雄地檢署對他發布通緝，警方為杜絕街頭暴力再起，組專案查緝潘的下落，強調務必拘捕黑仔歸案。

高雄市警局執行警政署4月26日至5月5日的「全國同步掃黑行動」期間，4月28日市刑大偵二隊與仁分局組成的專案小組，才在高雄市鼓山區明誠四路，逮捕潘到案，並在他車上搜出毒品咖啡包，將他緝拿歸案。

高雄市警局統計，在這次專案行動共查獲幫派組合10件54人，查扣槍枝13枝、子彈58顆，涉槍砲案4件4人。

高雄新興幫派分子綽號「黑仔」的潘姓男子（中）在通緝8個月後落網。記者林保光／翻攝
高雄新興幫派分子綽號「黑仔」的潘姓男子（中）在通緝8個月後落網。記者林保光／翻攝
高雄警方在全國同步掃黑行動，查扣槍枝13枝、子彈58顆。記者林保光／攝影
高雄警方在全國同步掃黑行動，查扣槍枝13枝、子彈58顆。記者林保光／攝影
高雄新興幫派分子綽號「黑仔」的潘姓男子（右二）在通緝8個月後落網。記者林保光／翻攝
高雄新興幫派分子綽號「黑仔」的潘姓男子（右二）在通緝8個月後落網。記者林保光／翻攝

高雄市 幫派 通緝

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