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竹聯幫長老程大川公祭 北市一殯千人弔唁百警維安

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

竹聯幫「八大長老之一」程大川上月猝逝，今在台北第一殯儀館舉辦告別式，程大川輩分高，原預估將有萬人聚集弔唁，經警方約制，今告別式約千人到場，台北市警方也動員315名警力前往維護秩序及安全。

據悉，程大川是竹聯幫南堂創堂堂主，2007年竹聯幫幫主陳啟禮在香港病逝，程大川與其他7位長老共同護靈返台，有「八大長老之一」之稱；今年4月5日凌晨，程大川在台北市大安區家中突感不適，回房休息後仍呼吸不順，緊急呼叫家人協助送醫，仍在送醫途中失去呼吸心跳，不治身亡。

治喪委員會訂於台北市第一殯儀館位程大川舉辦告別式，由於程大川輩分高，原本預估將有萬人到場弔唁，但經警方連日約制勸導，要求參與者配合「不動員、不串聯、不以幫派名義參與活動」原則，今早8時現場僅約有1000人左右到場弔唁。其中，前國策顧問黃承國、立委傅崑萁、台北市議員應曉薇及王欣儀等，皆到場弔唁。

警方表示，為防止幫派公開串聯、壯大聲勢，除事前約制外，也動員中山分局、刑警大隊、保警大隊、特勤中隊等315員警力到場，針對參加人員查證身分，維護秩序、防制不法；為避免活動期間周遭道路交通受影響，也事先要求車輛駛離殯儀館出入口，人員在較遠處下車，今早周邊道路未有堵塞。

竹聯幫「八大長老之一」程大川上月猝逝，今在台北第一殯儀館舉辦告別式。記者李隆揆／攝影
竹聯幫「八大長老之一」程大川上月猝逝，今在台北第一殯儀館舉辦告別式。記者李隆揆／攝影
前國策顧問黃承國、立委傅崑萁、台北市議員應曉薇及王欣儀等，皆到場弔唁。記者李隆揆／攝影
前國策顧問黃承國、立委傅崑萁、台北市議員應曉薇及王欣儀等，皆到場弔唁。記者李隆揆／攝影
前國策顧問黃承國、立委傅崑萁、台北市議員應曉薇及王欣儀等，皆到場弔唁。記者李隆揆／攝影
前國策顧問黃承國、立委傅崑萁、台北市議員應曉薇及王欣儀等，皆到場弔唁。記者李隆揆／攝影
警方表示，為防止幫派公開串聯、壯大聲勢，除事前約制外，今動員315員警力到場，針對參加人員查證身分，維護秩序。記者李隆揆／攝影
警方表示，為防止幫派公開串聯、壯大聲勢，除事前約制外，今動員315員警力到場，針對參加人員查證身分，維護秩序。記者李隆揆／攝影
前國策顧問黃承國、立委傅崑萁、台北市議員應曉薇及王欣儀等，皆到場弔唁。記者李隆揆／攝影
前國策顧問黃承國、立委傅崑萁、台北市議員應曉薇及王欣儀等，皆到場弔唁。記者李隆揆／攝影
程大川輩分高，原預估將有萬人聚集弔唁，經警方約制，今告別式約千人到場。記者李隆揆／攝影
程大川輩分高，原預估將有萬人聚集弔唁，經警方約制，今告別式約千人到場。記者李隆揆／攝影

第一殯儀館 北市 竹聯幫

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