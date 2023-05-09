快訊

親兄弟不照顧老父親沒遺產分 怒告「遺書無效」結果糗了

星宇航空旅客滯留成田機場睡袋價格曝光！一個不到一千元

大齡求職碰壁 總經理投百封履歷被無視 重返職場靠一招

男粗心被偷50萬 新款雙B車這一特點遭竊嫌盯上　

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

曾姓男子上周六開賓士車到新竹巨城購物中心購物，將車停妥後將原要借友人的50萬元現金放置於右前座置物箱內，卻粗心未上鎖車門，逛街回來發現現金遭竊，趕緊向警方報案，並在臉書社團「新竹大小事」發文，提醒民眾注意；警方獲報調閱監視器，昨天逮捕一名陳姓竊嫌，陳說，他曾在修車廠上班，新款雙Ｂ車只要鎖車門後視鏡就會收折，因此他會在停車場觀察，伺機行竊。

據悉，曾男上周六開新款賓士車到巨城購物中心購物，並將車輛停於地下二樓VIP停車場，為避免身上攜帶現金遺失，將原本要還友人借款的50萬元現金，以牛皮紙袋包裝放置於右前座置物箱內，卻粗心未上鎖車門，直到逛街完前往台北要還款時才發現遭竊，7日向警方報案。

警方獲報，立即派員調閱監視器，發現一名40歲陳姓竊嫌涉有重嫌，他疑似竊取車內財物後，徒步往新竹火車站方向逃逸，且陳男有多起竊盜前科，是竹市竊盜慣犯，因此成立專案小組，積極徹查。

警方掌握陳嫌蹤跡，昨天傍晚6點55分在市區一間旅館將其逮捕，起獲贓款30萬元與彩虹煙毒品等證物，他告訴警方，剩下的20萬元已拿去還債，由於在修車廠工作過，發現新款雙Ｂ只要將車門上鎖，後視鏡就會收折，因此常會到百貨停車場藉由後視鏡鎖定作案車輛，全案警詢後依竊盜、毒品罪嫌移送法辦。

警方掌握陳嫌蹤跡，昨天傍晚6點55分在市區一間旅館將其逮捕，起獲贓款30萬元與彩虹煙毒品等證物，他告訴警方，剩下的20萬元已拿去還債。記者王駿杰／翻攝
警方掌握陳嫌蹤跡，昨天傍晚6點55分在市區一間旅館將其逮捕，起獲贓款30萬元與彩虹煙毒品等證物，他告訴警方，剩下的20萬元已拿去還債。記者王駿杰／翻攝
警方獲報，立即派員調閱監視器，發現一名40歲陳姓竊嫌涉有重嫌。記者王駿杰／翻攝
警方獲報，立即派員調閱監視器，發現一名40歲陳姓竊嫌涉有重嫌。記者王駿杰／翻攝

新竹 竊盜 賓士

延伸閱讀

霧峰警查獲電纜竊嫌法辦 台電頒破獲獎勵金

他怕忘記停放位置自行車裝定位器 報警速助逮竊嫌

高鐵台南站機車族財物屢被偷 警逮竊嫌：把停車場當提貨區

竊嫌百公里夜奔偷水溝蓋 玉里波麗士以車追人查緝到案

相關新聞

男粗心被偷50萬 新款雙B車這一特點遭竊嫌盯上　

曾姓男子上周六開賓士車到新竹巨城購物中心購物，將車停妥後將原要借友人的50萬元現金放置於右前座置物箱內，卻粗心未上鎖車門...

債務惹禍？酒商遭斷雙掌丟包

四十歲柯姓男子疑因財務糾紛，六日遭人押走凌虐，歹徒用剁刀剁斷他的雙掌，再將他丟包醫院急診室外，柯經急救雖保住性命，但雙掌...

新店醉男胡言亂語還拿手機錄影 持毒男暴怒動手痛毆

新北市新店區民族路123號前，今傍晚5時許發生兩男互毆事件，其中一男被毆在地，另一施暴男旋即開車離去，新店警方通報攔截圍...

屏東萬丹農會前理事長李麗卿遭通緝 詐取公糧收購款入監未報到

屏東萬丹農會前理事長李麗卿涉嫌與人詐取農糧署公糧收購款，一審屏東地院依詐欺取財、偽造文書等罪，判李4年徒刑，高雄高分院二...

故宮南北院被恐嚇有5顆炸彈 警方大動作搜索並無發現

國立故宮博物院驚傳炸彈客信函，內容稱已在故宮北部院區安裝3顆遙控炸彈、南部院區安裝2顆炸彈，訂於5月7日下午5點引爆，故...

南投酒商遭砍斷雙掌 凶嫌曝用剁刀犯案稱：下手比較快

南投埔里柯姓酒商疑因財務糾紛，遭人砍斷雙掌，丟包在醫院急診室，更將斷肢丟棄，無法接回，導致終生殘疾，手段凶殘。警方循線拘...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦