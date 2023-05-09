男粗心被偷50萬 新款雙B車這一特點遭竊嫌盯上　

曾姓男子上周六開賓士車到新竹巨城購物中心購物，將車停妥後將原要借友人的50萬元現金放置於右前座置物箱內，卻粗心未上鎖車門，逛街回來發現現金遭竊，趕緊向警方報案，並在臉書社團「新竹大小事」發文，提醒民眾注意；警方獲報調閱監視器，昨天逮捕一名陳姓竊嫌，陳說，他曾在修車廠上班，新款雙Ｂ車只要鎖車門後視鏡就會收折，因此他會在停車場觀察，伺機行竊。

據悉，曾男上周六開新款賓士車到巨城購物中心購物，並將車輛停於地下二樓VIP停車場，為避免身上攜帶現金遺失，將原本要還友人借款的50萬元現金，以牛皮紙袋包裝放置於右前座置物箱內，卻粗心未上鎖車門，直到逛街完前往台北要還款時才發現遭竊，7日向警方報案。

警方獲報，立即派員調閱監視器，發現一名40歲陳姓竊嫌涉有重嫌，他疑似竊取車內財物後，徒步往新竹火車站方向逃逸，且陳男有多起竊盜前科，是竹市竊盜慣犯，因此成立專案小組，積極徹查。