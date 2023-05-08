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商人被剁雙掌 法醫高大成曝「無法接回原因」：對方不怕報復
南投柯姓商人疑與人有財務糾紛，前天凌晨遭人強押剁斷雙掌，丟包在醫院急診室前，經搶救保住一命，但未能接回斷肢。法醫高大成今說，剁斷雙掌是警告的意味高，用意在逼對方還錢，若不還，下次有可能會是剁腳等，也顯示對方不怕報復。
高大成說，他探聽過江湖上這種剁斷雙掌的意義何在，一方面就是被剁之人江湖地位不是很高，對方可以讓他活著而不怕報復。而剁手之後，被害人就必須要拿錢出來，如果不處理，就會是更嚴重的剁腳等，加上剁手之後還將他送醫，所以是一種警告的意味。
他也說，以疼痛指數12度來看，婦女生產疼痛指數大概是10、11度，剁斷雙掌的指數最少也有8、9度，會非常痛。以手腕處的動脈血管約0.5公分，保守每秒出血0.5CC計算，半小時就有9百CC，拖下去到2千CC就會致命。至於被剁的斷掌，一般8小時可以接回，但本案斷掌已超過時間太久，即使找回來，手掌血管已萎縮、神經已壞死，要接已很困難。
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