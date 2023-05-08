影／酒商身分曝光！疑幫友千萬債務作保 搞失聯害他被剁雙掌

南投柯姓男子疑與人有財務糾紛，前天凌晨遭曾姓男子率眾強押到埔里郊區傷害凌虐，更被剁斷雙掌，遭丟包在醫院急診室前，經搶救保住一命，但未能接回斷肢。警方陸續帶回8嫌，今依妨害自由、重傷害等罪嫌送辦，其中7人羈押禁見。

據了解，40多歲柯男年輕時曾在江湖走跳，隨年齡漸長、轉從事酒類生意，行事趨於低調，但其親友疑在外欠債千萬，他幫對方作保，親友卻躲債失聯，而他經濟狀況不錯，出門還有司機開車代步，債主因此盯上他，他雖代為償還一部分，但未能清償所有債務，屢被追討，更慘遭報復。

警方調查，柯姓男子疑與人財務糾紛，6日凌晨他搭車行經埔里西安路與牛眠橋頭一帶停等紅燈時，被數名歹徒攔車，再強押至郊區凌虐，最後被用菜刀剁斷雙掌，同日清晨5時許將他載往台中榮總埔里分院急診室丟包，斷肢則被帶走。

院方表示，事發當時，急診室保全看見有人從廂型車下車，趨近後發現其雙手遭截肢，不斷流血，趕緊通報醫護處置，但因現場為有斷肢，無法協助接回，後續評估截肢狀況嚴重，轉送台中榮民總醫院，目前仍在加護病房救治。

警方成立專案小組，報請南投地檢署檢察官指揮偵辦，同步調閱醫院急診室周邊路口監視器，掌握廂型車號以車追人，截至昨晚陸續拘提8人到案，其中30多歲曾姓主嫌供稱與對方有財務糾紛，斷掌則回台中的路上，扔在太平區一江橋下。

但警方兩度前往一江橋下尋找斷肢均未尋獲，研判恐已遭大水沖走，且部分涉案人有黑道背景，對嫌犯說詞及犯案動機存疑，今將涉案8人依妨害自由、重傷害等罪嫌移送南投地檢署，7人羈押禁見，1人訊問中，將持續釐清案情向上追查。