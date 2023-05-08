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九合一候選人個資遭洩 檢警偵辦中

中央社／ 台北8日電

有網友日前在臉書社群發布去年九合一地方選舉候選人未識別化申報表，檢警獲報清查，已知有8縣市、16人個資遭外洩，正積極追查發文者、相關資料來源和釐清犯案動機。

據悉，有2名受害者日前透過不同管道報案，稱其參選九合一地方選舉的未識別化申報表遭外洩公布，檢警獲報後立即展開調查。

檢警初步調查了解，各縣市選委會蒐集相關候選人申報表後，會將其配偶、子女個資遮隱，再交由中選會將去識別化資料放上網公布，不料有網友於4月將部分候選人未識別化申報表公布在臉書社群上，經清查已知有8縣市、16名候選人個資遭外洩。

分別為基隆市、雙北市、台中市、雲林縣、台南市、高雄市和屏東縣等，檢警正積極追查發文者、遭洩漏個資真實性和來源，以及相關犯案動機，後續將依法偵辦。

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