員警臥底喬裝藏人群 中壢分局緝獲非法移工

中壢警分局昨日執行查緝失聯移工專案，以臥底喬裝的方式混入人群，取締失聯移工，共緝獲男性越南籍移工2名、女性印尼及移工1名、菲律賓及女性移工1名，其中1位越南籍鄧姓男子，見員警查緝竟想逃跑，立即被上銬帶回，全數移往移民署桃園專勤隊收容及遣返。

中壢分局表示，昨日針對中壢火車站周邊外籍移工經常聚集地區以徒步巡守方式加強勤務作為，於晚間19時40分，發現1名越南籍鄧姓(22歲)男子見制服員警巡邏，立刻轉身躲避，被隨後趕上的員警盤問時竟還想逃跑，馬上被支援警力壓制在地並上銬帶回。