影／新北霹靂小組好忙！邊抓毒蟲邊幫車禍阿嬤急救止血

新北市保安大隊霹靂小組日前在三重區攔車查獲許多毒品，當員警還在跟「盧小小」的嫌犯周旋，身後突然「碰！」的一聲發生車禍，1名白髮老婦左腿皮開肉綻流很多血，員警趕緊衝過去急救，連稍後趕抵的消防救護員都不禁好奇：警察也要配備止血帶？

霹靂小組3日晚間10時許，在三重區正義北路盤查1輛違停路邊紅線的iRent租賃車，發現駕駛座扶手有白色粉末，43歲黃姓男子慌張卻故作不耐煩，嚷嚷著叫員警：你自己查啊！結果試劑一驗馬上呈現毒品反應，黃男大聲辯駁：不是我的！這車也有別人開啊！

未料這時，旁邊突然有1名老婦被機車撞倒，員警衝過去查看，發現她左小腿有開放性傷口流很多血，連忙從背包拿出止血帶初步急救，同時通報119，稍後救護車和三重警分局警力趕抵接手處理車禍。

另一頭盤查人車的員警驗出白粉是毒品，隨即強制將推託不願配合的黃男拉出車外，壓制上銬逮捕，最後在他車內一共搜出4包海洛因（重3.9公克）、7包安非他命（重17.4公克）、4支含毒品殘渣的吸管、1支海洛因注射針筒、1大包分裝夾鏈袋及1個電子磅秤，警詢後將黃男依違反毒品危害防制條例罪嫌移送地檢署偵辦。

新北保大指出，霹靂小組訓練項目包括攀降、狙擊、攻堅、逮捕、處理聚眾鬥毆等，因為任務特殊、較具危險性，所以也納入緊急救護，員警執勤會隨身攜帶簡易急救裝備，這次碰上車禍，剛好派上用場。