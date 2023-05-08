影／后里毒犯擁制式左輪落網 通緝在案揚言：與警火拚

台中市李姓男子被檢警掌握，在后里地區從事販毒不法，也被台中地檢署通緝在案，台中市刑大從今年初展開蒐證，期間李男放風聲，他有兩把手槍傍身，若遇警查緝，「將火拚」，專案小組趁李到輪胎行檢查車輛時，趁隙抓人，查扣涉案槍、毒，李因涉毒品案，已被解送勒戒所。

台中市警局從上月底展開為期9天的掃黑專案勤務，台中市刑大偵三隊掌握，李姓男子（52歲）素行不良，有2起毒品案件，已被台中地檢署立案調查、發布通緝，偵三隊從今年2月間開始追查，追查期間發現，李男持有非法槍械，在后里地區涉嫌販賣毒品，甚至還對外放話，「警察來抓就要火拚」。

市刑大偵三隊調查發現，李男平時出入十分小心，都以租賃車輛代步，而且蒐證期間，李男除了藏匿處所外，幾乎不會下車，而且還隨身攜帶兩把手槍傍身，若貿然查緝，恐讓辦案人員涉險。

警方在上月22日跟監時發現，李男因車輛輪胎破損，前往后里區一家輪胎行檢查時，警方認為機不可失，持檢方核發拘票，前往查緝，當時李見警方上門，手已拔出已填彈的左輪手槍，幸好警方趕緊上前，才順利制伏李男。

此案查獲涉案制式左輪手槍1把、改造9厘米手槍1把、子彈27發、毒品海洛因45.12克、安非他命5.9克、注射針筒9支、夾鏈袋1包，及現金107萬餘元等贓證物。