快訊

讀博士沒工作、業界賺更多 教授已是學生眼中的低薪勞動

接不回了！南投男疑財務糾紛雙掌遭剁扔橋下丟包急診 警逮8嫌偵辦中

法令紋太深可能是牙齒惹的禍 牙醫告訴你原因及立即改善方式

影／台中大掃黑9天 市警局抓53名治平對象2槍27彈

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市警局從上月底至本月初執行為期9天的「掃黑」專案勤務，台中市刑大今統計各分局查緝績效，此次專案，台中市警局查獲53名治平對象、26名毒犯，以及2把手槍、子彈27發，其中一把制式手槍還是少見的左輪手槍，警方查緝時，歹徒已填彈欲火拚，查緝過程驚險。

台中市刑大副大隊長陳聖偉說，市警局為展示「打擊犯罪、掃蕩毒品」決心，實施擴大臨檢KTV、路檢暨威力掃毒專案，從4月24日至29日深夜，編排擴大臨檢勤務，接續於4月26日至5月5日實施掃黑行動專案，持續透過強勢執法查緝掃蕩，維穩治安。

這次專案行動查獲涉及組織犯罪治平專案目標9件53人、毒品案23件26人、詐欺案27件33人、竊盜案6件6人、槍砲案4件4人、賭博案2件12人、通緝犯54人及其他刑案3件9人，都依法移送地檢署偵辦。

其中市刑大三隊查獲的李姓通緝犯（52歲），涉嫌販毒，擁槍自重，警方前往查緝時，還是趁李到輪胎行修車時，趁隙抓人，才避免警匪駁火衝突，全案查扣制式左輪手槍1把、改造9厘米手槍1把、子彈27顆、海洛因45.12克、安非他命5.9克、注射針筒9支、夾鏈袋1包，及贓款107萬餘元等證物

陳聖偉說，此次專案要求各分局，全面檢肅黑道幫派、暴力討債等嚴重影響治安案件外，更針對轄內自助式、理容KTV、小吃部及易引發街頭暴力路段等處所為重點，詳加盤查可疑人車，以實際行動宣示警方絕不容許犯罪分子滋事，展現警察打擊成效，全面淨化治安。

台中市警局強調，持續透過擴大臨檢威力掃蕩，強化與相關業者間之聯繫，建立犯罪通報網絡，讓街頭暴力、毒品等犯罪遠離台中，治安的維護除了警察與市府各機關共同合作努力，也要靠社會各界的支持，結合「7328警政策略」共同營造台中成為最安全的宜居城市。

台中市警局展開9天的掃黑專案，李姓毒犯擁有一把制式左輪手槍，警方查緝時已經填彈。記者陳宏睿／攝影
台中市警局展開9天的掃黑專案，李姓毒犯擁有一把制式左輪手槍，警方查緝時已經填彈。記者陳宏睿／攝影
台中市警局展開9天的掃黑專案，台中市刑大今開記者會說明查緝狀況。記者陳宏睿／攝影
台中市警局展開9天的掃黑專案，台中市刑大今開記者會說明查緝狀況。記者陳宏睿／攝影

台中市 臨檢 毒品 黑道 槍枝

延伸閱讀

美元高息存款 7天期喊11％

助青年掌握電商趨勢 台中市青創團隊電商專案輔導歡迎報名

北市警靖城專案 掃黑打詐11天逮157嫌

北市靖城專案掃黑打詐 逮10弘仁會成員、詐團157人

相關新聞

男疑財務糾紛被剁斷雙掌丟包急診 警逮8嫌偵辦中

南投埔里一名柯姓男子6日疑財務糾紛，遭人剁斷雙掌、渾身是傷丟包在醫院急診室外，經搶救保住一命，但雙掌未尋獲錯過接回時機，...

影／台中大掃黑9天 市警局抓53名治平對象2槍27彈

台中市警局從上月底至本月初執行為期9天的「掃黑」專案勤務，台中市刑大今統計各分局查緝績效，此次專案，台中市警局查獲53名...

影／新北毒蟲屢犯機車搶奪 多次入獄獲釋就再搶

新北市1名45歲黃姓男子因為毒癮屢犯搶奪，多次進出監獄仍不悔改，今年3月才剛羈押期滿獲釋，前天又連續在新莊、樹林地區騎機...

北市警靖城專案 掃黑打詐11天逮157嫌

為有效打擊黑道幫派勢力，台北市警察局自4月25日起至5月5日止規劃執行「靖城專案」。警方今天公布專案執行成果，共查獲詐欺...

一年攔詐5億4000萬 台中警犬忙緝毒再兼差反詐大使

國內詐騙猖獗，除了檢警單位全力打詐外，一般民眾隨時保有警覺或提醒家中長輩不輕易受騙才是根本解決之道，台中市警局統計去年一...

聯鋼營造遭爆虧空被提告 中鋼強調完全不是事實

最近有媒體披露，中鋼內部爆料，中鋼將承攬的高雄第二輕軌工程發包孫公司聯鋼營造施作後，聯鋼再以高於工程款13億的價金轉包綠...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦