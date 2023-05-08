影／台中大掃黑9天 市警局抓53名治平對象2槍27彈

台中市警局從上月底至本月初執行為期9天的「掃黑」專案勤務，台中市刑大今統計各分局查緝績效，此次專案，台中市警局查獲53名治平對象、26名毒犯，以及2把手槍、子彈27發，其中一把制式手槍還是少見的左輪手槍，警方查緝時，歹徒已填彈欲火拚，查緝過程驚險。

台中市刑大副大隊長陳聖偉說，市警局為展示「打擊犯罪、掃蕩毒品」決心，實施擴大臨檢KTV、路檢暨威力掃毒專案，從4月24日至29日深夜，編排擴大臨檢勤務，接續於4月26日至5月5日實施掃黑行動專案，持續透過強勢執法查緝掃蕩，維穩治安。

這次專案行動查獲涉及組織犯罪治平專案目標9件53人、毒品案23件26人、詐欺案27件33人、竊盜案6件6人、槍砲案4件4人、賭博案2件12人、通緝犯54人及其他刑案3件9人，都依法移送地檢署偵辦。

其中市刑大三隊查獲的李姓通緝犯（52歲），涉嫌販毒，擁槍自重，警方前往查緝時，還是趁李到輪胎行修車時，趁隙抓人，才避免警匪駁火衝突，全案查扣制式左輪手槍1把、改造9厘米手槍1把、子彈27顆、海洛因45.12克、安非他命5.9克、注射針筒9支、夾鏈袋1包，及贓款107萬餘元等證物

陳聖偉說，此次專案要求各分局，全面檢肅黑道幫派、暴力討債等嚴重影響治安案件外，更針對轄內自助式、理容KTV、小吃部及易引發街頭暴力路段等處所為重點，詳加盤查可疑人車，以實際行動宣示警方絕不容許犯罪分子滋事，展現警察打擊成效，全面淨化治安。