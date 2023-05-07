影／新北毒蟲屢犯機車搶奪 多次入獄獲釋就再搶

新北市1名45歲黃姓男子因為毒癮屢犯搶奪，多次進出監獄仍不悔改，今年3月才剛羈押期滿獲釋，前天又連續在新莊、樹林地區騎機車搶奪路人財物，昨天在三重落網，身上被搜出海洛因毒品。

黃男之前因涉及14件搶奪、竊盜、毒品案，入獄服刑1年2個月，去年6月出獄，11月26日便在板橋、三重、蘆洲地區連續犯下5起飛車搶奪女子皮包，3天之後在板橋被三重警方逮捕送辦，法院裁定羈押。在監期間，他還寫信向三重分局承辦員警借錢，令人覺得很傻眼。

今年3月黃男羈押期滿獲釋，前天清晨先在三重地區偷竊機車，5時40分到新莊區昌盛街35巷口，動手搶奪23歲黃姓女子背包不成，害人跌倒還繼續拖行造成手腳多處擦挫傷。

接著6時許他又繞到樹林區博愛街，強行扯斷30歲沈姓男子頸上價值約8萬元金鍊，犯後棄置機車，改搭計程車不斷往返雙北市，變裝逃逸規避查緝。