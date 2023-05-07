影／新北毒蟲屢犯機車搶奪 多次入獄獲釋就再搶
新北市1名45歲黃姓男子因為毒癮屢犯搶奪，多次進出監獄仍不悔改，今年3月才剛羈押期滿獲釋，前天又連續在新莊、樹林地區騎機車搶奪路人財物，昨天在三重落網，身上被搜出海洛因毒品。
黃男之前因涉及14件搶奪、竊盜、毒品案，入獄服刑1年2個月，去年6月出獄，11月26日便在板橋、三重、蘆洲地區連續犯下5起飛車搶奪女子皮包，3天之後在板橋被三重警方逮捕送辦，法院裁定羈押。在監期間，他還寫信向三重分局承辦員警借錢，令人覺得很傻眼。
今年3月黃男羈押期滿獲釋，前天清晨先在三重地區偷竊機車，5時40分到新莊區昌盛街35巷口，動手搶奪23歲黃姓女子背包不成，害人跌倒還繼續拖行造成手腳多處擦挫傷。
接著6時許他又繞到樹林區博愛街，強行扯斷30歲沈姓男子頸上價值約8萬元金鍊，犯後棄置機車，改搭計程車不斷往返雙北市，變裝逃逸規避查緝。
警方透過監視器鎖定身分，昨天上午10時許循線持拘票至三重區正義北路，將準備到賓館開房間休息的黃男逮捕歸案，當時他搶來的金項鍊已經變賣，身上只剩1萬3500元現金，還被查獲1小包海洛因和1支注射針筒，警詢後依竊盜、搶奪、準強盜罪嫌、違反毒品危害防制條例移送新北地檢署。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言