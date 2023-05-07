新店咖啡商槍擊命案判無期徒刑 張景欽延長羈押

男子張景欽等人疑因懷疑新店何姓咖啡商洩漏毒品資訊，委託黃泳群持槍殺害何男。台北地院日前依殺人罪判處張景欽、黃泳群無期徒刑。法官另裁定張景欽、黃泳群延長羈押2月。

檢方起訴指出，何姓咖啡商對化學物質素有研究，並與天道盟華山會交流毒品製造技術。華山會成員許杜群懷疑何男洩漏華山會重要毒品情資，導致組織重大損失，與張景欽商討物色槍手欲殺害何男。

張景欽的小弟陳憲民得知友人黃泳群有賭債壓力，介紹黃泳群擔任槍手；許杜群、張景欽與黃泳群於110年6月間議定以新台幣600萬元為報酬，黃泳群同年11月22日槍殺何男得逞。

許杜群案發前已搭機前往杜拜藏匿，目前遭檢方通緝中。黃泳群犯後潛逃中國，被刑事局押解返台，並循線拘提張景欽、陳憲民到案。北檢依殺人等罪，起訴張景欽、陳憲民、黃泳群，並對張景欽求處以最嚴厲之刑。

台北地方法院1日依共同殺人罪判處張景欽、黃泳群無期徒刑，褫奪公權終身；陳憲民被依幫助殺人罪，判處有期徒刑6年。

由於張景欽、黃泳群羈押期間即將屆滿，法官日前開庭徵詢檢察官及律師意見後，審酌2人涉犯殺人罪等重罪，羈押的原因及必要性依然存在，裁定延長羈押2月。