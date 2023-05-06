快訊

英王查理三世加冕儀式登場！睽違70年最大盛事 3小時完整行程曝光

泰山獨董陳敏薰鞠躬懇求 喊話蔡總統、陳建仁「救救泰山」

首波梅雨鋒面凌晨挾雨到！全台降雨明顯 一圖看未來3天雨勢變化

菲警救千名疑遭人口販運受害者 傳有2名台灣人

中央社／ 馬尼拉6日專電

菲律賓警方4日救出逾千名疑遭人口販運和強迫從事詐騙的受害人，菲國媒體指其中有2名台灣人。中華民國駐菲代表處表示，菲方仍在清查受害者身分，代表處將持續關心案件進展。

新聞網站Rappler報導，菲律賓警方4日晚間在克拉克經濟特區救出1048名疑遭人口販運和強迫從事線上詐騙的受害人，受害者來自亞洲各國，包括2名台灣人、389名越南人、307名中國人、143名印尼人、40名尼泊爾人、25名馬來西亞人、7名緬甸人、5名泰國人、1名香港人及129名菲律賓人。

報導引述受害者說，公司不僅沒收他們的護照，還要求他們每天工作18個小時，每天還有20名「客戶」的配額，必須說服這些「客戶」投資加密貨幣。

中華民國駐菲律賓代表處表示，2個台灣人是涉案公司內部登記的數字，但菲國移民局仍在清查受害者身分，由於人數高達近千人，目前只清查了400多人，還無法確定有幾名台灣人受害。

代表處指出，目前並未聽到受害者遭受虐待或肢體傷害，但這家公司運作類似於菲國境內大部分的離岸博弈公司，不僅扣留員工護照，還限制員工離開園區，只能在園區裡活動。

代表處表示，菲律賓警方破獲這起案件起源為其中一名印尼籍受害人生病，但公司未提供適當的醫療照護，於是受害者向印尼大使館求助，印尼大使館再向菲國總統轄下的反組織犯罪委員會（PAOCC）通報這起案件，當局組成專案小組前來搜索，才救出受害人。

代表處指出，由於被查獲的公司是非法營運及非法僱用勞工，馬尼拉當局目前以人口販運調查這起案件，但不確定屆時是否會用人口販運罪名向這家公司提起告訴。由於受僱員工被視為人口販運受害者，移民局會確認這些人是否合法居留在菲律賓、是否有工作簽證，非法居留者未來將被遣返；代表處也將持續關心案件進展。

菲律賓 台灣人 印尼

延伸閱讀

搭機飛長灘島座椅跟著「起飛」？菲航發聲明回應了

嘉縣警首辦人口販運講習 百名警齊提升偵辦鑑別戰力

防堵「柬埔寨豬仔」案 立院初審通過押人營利最重7年徒刑

人口販運主管機關 立委籲加入教育部

相關新聞

澳洲男大生老鼠藥中毒 女密友應訊時言辭反覆矛盾 情緒不穩

來自澳洲的24歲淡江交換男大生肖雷，因服用含液態老鼠藥毒飲料送醫後，對解毒藥劑出現嚴重過敏及休克反應，生命一度垂危送加護...

澳洲交換生返國治療 父母離台前拍片：感謝台灣醫療團隊

來台交換的澳洲24歲男大生肖雷（Alex Shorey）因誤食老鼠藥住院，其家屬在網上募款逾400萬台幣，讓肖雷搭乘醫療...

影／越南人找台灣人幫忙綁架同胞勒索 警破獲跨國擄人

台南麻豆分局下午宣布偵破越南移工綁架同胞勒索案，逮捕兩名台灣同夥及越南逃逸移工、依擄人勒贖、恐嚇取材、傷害、毒品毒品的罪...

澳洲交換生老鼠藥中毒 父親稱返國治療救他一命

澳洲男大學生肖雷來台交換期間疑誤食老鼠藥中毒後，3日搭乘親友募款籌得的醫療專機返抵澳洲布里斯本接受治療。肖雷的父親今天表...

北市警靖城專案 掃黑打詐11天逮157嫌

為有效打擊黑道幫派勢力，台北市警察局自4月25日起至5月5日止規劃執行「靖城專案」。警方今天公布專案執行成果，共查獲詐欺...

一年攔詐5億4000萬 台中警犬忙緝毒再兼差反詐大使

國內詐騙猖獗，除了檢警單位全力打詐外，一般民眾隨時保有警覺或提醒家中長輩不輕易受騙才是根本解決之道，台中市警局統計去年一...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦