快訊

高雄士官駕車打滑…連撞轎車、機車噴飛 死者再添1人已奪2命

綠營多位政治人物與im.B詐團主謀合影 北檢說話了

星宇飛東京成田遇「怪風」 兩度重飛後轉降名古屋

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一年攔詐5億4000萬 台中警犬忙緝毒再兼差反詐大使

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

國內詐騙猖獗，除了檢警單位全力打詐外，一般民眾隨時保有警覺或提醒家中長輩不輕易受騙才是根本解決之道，台中市警局統計去年一共攔阻臨櫃匯款近千件，替民眾守住5億4000多萬元款項，昨再派出2隻人氣警犬PINKY、BABY到國家歌劇院當反詐大使賣萌吸引人潮。

台中市刑大大隊長林明佐指出，各分局和轄內金融機構合作，若發現民眾疑似遭詐到臨櫃打算匯出大筆金額會通知警方到場了解，確認是否遇上詐騙集團協助確認，目的是保住民眾辛苦血汗錢不輕易遭詐。

林明佐說，統計台中市2022年一共攔阻金融機構臨櫃匯款940件，攔阻金額高達5億4461萬9375元，另外2月剛結束的「全國同步打擊詐欺專案行動」也獲得六都第一。

由於讓民眾認識詐騙手段、時時保持警覺才是打詐根本之道，台中市刑大昨派出一黑、一黃拉布拉多警犬PINKY、BABY擔任全民識詐大使，前後到國家歌劇院、百貨公司前賣萌吸引不少人圍觀。

警方也說，PINKY、BABY昨任務不是偵蒐毒品、爆裂物，而是來兼差反詐，在領犬員指揮之下2隻警犬安靜穩定坐在地上，並大方和民眾互動，不少人被超可愛的拉布拉多吸引，一手拿政府反詐標語一手摸警犬合影。

台中市刑大昨派出一黑、一黃拉布拉多警犬PINKY、BABY擔任全民識詐大使和民眾互動。圖／警方提供
台中市刑大昨派出一黑、一黃拉布拉多警犬PINKY、BABY擔任全民識詐大使和民眾互動。圖／警方提供
台中市刑大昨派出一黑、一黃拉布拉多警犬PINKY、BABY擔任全民識詐大使和民眾互動。圖／警方提供
台中市刑大昨派出一黑、一黃拉布拉多警犬PINKY、BABY擔任全民識詐大使和民眾互動。圖／警方提供

警犬 台中市 國家歌劇院

延伸閱讀

打詐大動員！嘉縣警局推「與神同行」攜全縣宮廟硬起來

假投資高居詐騙之冠 藝人加入反詐行列

42名藝人齊聚警政署 攜手警方一同反詐

「打詐台南隊」超前布署 黃偉哲：全民反詐一起啟動

相關新聞

澳洲男大生老鼠藥中毒 女密友應訊時言辭反覆矛盾 情緒不穩

來自澳洲的24歲淡江交換男大生肖雷，因服用含液態老鼠藥毒飲料送醫後，對解毒藥劑出現嚴重過敏及休克反應，生命一度垂危送加護...

澳洲交換生返國治療 父母離台前拍片：感謝台灣醫療團隊

來台交換的澳洲24歲男大生肖雷（Alex Shorey）因誤食老鼠藥住院，其家屬在網上募款逾400萬台幣，讓肖雷搭乘醫療...

影／越南人找台灣人幫忙綁架同胞勒索 警破獲跨國擄人

台南麻豆分局下午宣布偵破越南移工綁架同胞勒索案，逮捕兩名台灣同夥及越南逃逸移工、依擄人勒贖、恐嚇取材、傷害、毒品毒品的罪...

北市警靖城專案 掃黑打詐11天逮157嫌

為有效打擊黑道幫派勢力，台北市警察局自4月25日起至5月5日止規劃執行「靖城專案」。警方今天公布專案執行成果，共查獲詐欺...

一年攔詐5億4000萬 台中警犬忙緝毒再兼差反詐大使

國內詐騙猖獗，除了檢警單位全力打詐外，一般民眾隨時保有警覺或提醒家中長輩不輕易受騙才是根本解決之道，台中市警局統計去年一...

媒體爆聯鋼營造虧空內幕遭提告 中鋼強調完全不是事實

最近有網體披露，中鋼內部爆料，中鋼將承攬的高雄第二輕軌工程發包孫公司聯鋼營造施作後，聯鋼再以高於工程款13億的價金轉包綠...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦