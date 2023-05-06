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一年攔詐5億4000萬 台中警犬忙緝毒再兼差反詐大使
國內詐騙猖獗，除了檢警單位全力打詐外，一般民眾隨時保有警覺或提醒家中長輩不輕易受騙才是根本解決之道，台中市警局統計去年一共攔阻臨櫃匯款近千件，替民眾守住5億4000多萬元款項，昨再派出2隻人氣警犬PINKY、BABY到國家歌劇院當反詐大使賣萌吸引人潮。
台中市刑大大隊長林明佐指出，各分局和轄內金融機構合作，若發現民眾疑似遭詐到臨櫃打算匯出大筆金額會通知警方到場了解，確認是否遇上詐騙集團協助確認，目的是保住民眾辛苦血汗錢不輕易遭詐。
林明佐說，統計台中市2022年一共攔阻金融機構臨櫃匯款940件，攔阻金額高達5億4461萬9375元，另外2月剛結束的「全國同步打擊詐欺專案行動」也獲得六都第一。
由於讓民眾認識詐騙手段、時時保持警覺才是打詐根本之道，台中市刑大昨派出一黑、一黃拉布拉多警犬PINKY、BABY擔任全民識詐大使，前後到國家歌劇院、百貨公司前賣萌吸引不少人圍觀。
警方也說，PINKY、BABY昨任務不是偵蒐毒品、爆裂物，而是來兼差反詐，在領犬員指揮之下2隻警犬安靜穩定坐在地上，並大方和民眾互動，不少人被超可愛的拉布拉多吸引，一手拿政府反詐標語一手摸警犬合影。
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