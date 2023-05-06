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北市警靖城專案 掃黑打詐11天逮157嫌

中央社／ 台北6日電

為有效打擊黑道幫派勢力，台北市警察局自4月25日起至5月5日止規劃執行「靖城專案」。警方今天公布專案執行成果。新聞示意圖，圖為台北市警局松山分局。聯合報系記者李隆揆／攝影
為有效打擊黑道幫派勢力，台北市警察局自4月25日起至5月5日止規劃執行「靖城專案」。警方今天公布專案執行成果。新聞示意圖，圖為台北市警局松山分局。聯合報系記者李隆揆／攝影
為有效打擊黑道幫派勢力，台北市警察局自4月25日起至5月5日止規劃執行「靖城專案」。警方今天公布專案執行成果，共查獲詐欺集團17件157嫌，成功攔阻詐騙案件30件。

台北市警察局刑事警察大隊透過新聞稿表示，警方致力「打擊詐欺、掃黑制暴」工作，市警局長張榮興日前特別指示執行「靖城掃黑結合打詐專案」，由於近年來不法組織常以從事詐欺犯罪進而謀取不法利益，這次專案以掃蕩黑幫為首要，另打詐欺犯罪部分也交出亮眼成績。

根據警方統計資料顯示，專案期間共計查獲詐欺集團17件、157人（車手41人），並查扣不法金額新台幣2118萬餘元；成功攔阻詐騙案件30件，相關詐金計1459萬餘元。

市刑大指出，偵一隊員警日前偵辦案件，見時機成熟，於5月4日前往苗栗拘提詐騙集團成員郭男，過程中郭男不聽現場員警嚇阻，竟持續衝撞警方偵防車，經員警開槍制止、擊破其左後車窗，再以辣椒水當場制伏郭男在地，現場查扣大麻、海洛因、安非他命等毒品。

全案詢後將郭男依詐欺、妨害公務及毒品危害防制條例等罪移送桃園地檢署偵辦。

張榮興表示，打擊犯罪永不停歇，警方對於危害社會治安的各類犯罪都嚴加究辦，秉持「犯罪零容忍」立場與決心，且同時強調整飭警紀決心，提醒員警潔身自愛，若有違法違紀，一律嚴懲，絕不寬貸。

有鑑於國內詐騙案件猖獗，行政院於5月4日宣布推出「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，同時，內政部警政署5月5日也舉辦「全民防詐 藝起發聲」活動，希望從識詐、堵詐、阻詐、懲詐等四大面向，徹底解決詐欺犯罪問題。

詐欺 詐騙集團 警察

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