影／越南人找台灣人幫忙綁架同胞勒索 警破獲跨國擄人

台南麻豆分局下午宣布偵破越南移工綁架同胞勒索案，逮捕兩名台灣同夥及越南逃逸移工、依擄人勒贖、恐嚇取材、傷害、毒品毒品的罪嫌送辦；不過在越南的共犯仍逍遙法外。據稱被害人家屬在越南報案，當地警方以「人在台灣被綁架」不受理，要他們找台灣警察幫忙。

警方調查，陳氏越南籍女子在台南麻豆區新生南路遭數名越南籍男子以出遊名義騙上車，強行載往雲林縣崙背鄉一帶日租套房囚禁4天，並以手銬、腳鐐限制被害人行動。期間更遭數名台灣及越南籍男子不定時輪流以電擊棒、棍、棒、刀，施以電擊、毆打、恐嚇，迫使被害人撥打視訊與越南家人聯繫，犯嫌以不利於被害人言詞恐嚇被害人家屬匯款越南盾2億盾(台幣約26萬元)至歹徒指定越南帳戶，得手後將被害人遭丟包南投縣中寮鄉某公墓。

警方表示，分局偵查隊、麻豆派出所、移民署臺南市專勤隊共組專案小組，在雲林縣崙背鄉發現囚禁被害女子地點，蒐集事證鎖定蔡姓男子及越南籍阮姓逃逸移工等人涉嫌，分持搜索票、拘票分頭至雲林縣崙背鄉、南投縣竹山鎮等處查獲蔡姓男子及越南籍阮姓逃逸移工等6嫌，查扣作案用電擊棒2支、鐵鎚1支、手銬3副、腳鐐2副、存褶、提款卡、本票及第二、三級毒品等證物。4名逃逸移工移送移民署南區事務大隊高雄收容所。

員警指出，破案後越南籍被害女子在台家屬表示感謝。家屬表示，日前在越南接到恐嚇電話，當時就報警；但是越南警方以案件在台灣發生不願意受理，家屬才向台南在地警方報案。