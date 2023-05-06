床板下藏大批「膠原蛋白」警搜查果然是毒品分裝場

33歲許姓男子把租屋處當成毒品分裝場，為掩人耳目還刻意將毒咖啡偽冒成大陸品牌「膠原蛋白」包裝圖利。日前新北市三重警方獲報埋伏調查，於4日下午持搜索票逮捕許男，並於其臥房床板底下查扣大批各類毒品，一併帶回偵辦。警詢後依違反毒品危害防制條例移送法辦。

據了解許姓男子（33歲）與妻，一年前以月租2萬元租得新北市三重區仁興街一處民宅當毒品分裝場，許男自以為藏身在民宅巷弄不會被警方查緝。日前三重警方獲報派員前往埋伏調查，4日下午時機成熟持搜索票前往許男租處，見許男外出之際衝前逮人。

不料許男誤以為是仇家上門極力掙脫，經警將他壓制在地表明身分，並出示搜索票許男才願意乖乖配合。經搜索其屋內，於臥房床板下方、抽屜搜扣毒品K他命、1480顆一粒眠及1691包印有大陸品牌「膠原蛋白」包裝袋，追問許男坦承是偽裝的毒品咖啡包，連同查扣研磨機、磅秤及封口機、防彈衣、球棒、辣椒水、折疊刀等證物，一併帶回偵辦，警詢後依違反毒品危害防制條例移送法辦。