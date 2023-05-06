北市靖城專案掃黑打詐 逮10弘仁會成員、詐團157人

台北市警察局局長張榮興，規劃自4月25日至5月5日執行靖城掃黑結合打詐專案，專案期間共查獲詐欺集團17件157人（車手41人），查扣2118萬餘元、成功攔阻詐騙案件30件、金額1459萬餘元。

專案期間，台北市刑大偵一隊4日持拘票前往苗栗地區，拘提郭姓詐騙集團成員，郭嫌看見警方，駕車衝撞員警偵防車遭員警開槍制止，警方擊破左後車窗以辣椒水制伏郭嫌在地，現場查扣大麻、海洛因、安非他命等毒品，全案依詐欺、妨害公務及毒品等罪嫌，移送桃園地檢署偵辦。

北市大安警分局接獲陳姓男子報案，他遭文姓男子及同夥恐嚇取財及傷害，警方分析情資，發現文嫌等人為弘仁會成員，4日兵分多路緝獲以文嫌為首成員等10人到案，全案依組織、恐嚇取財及傷害等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

陳姓被害人借錢給文嫌，文嫌非但不還錢，今年1月更以要償還債務為藉口，將陳誘騙至大安區一處民宅，由文嫌監看並指揮廖姓幫眾等人，囚禁毆打並反過來勒贖410萬元得逞。