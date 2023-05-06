快訊

獨／定案了！泰山將買街口支付40%股權 今下午至證交所重訊說明

高雄甲仙36.3度、台南北寮36.1度 1張圖看明天降雨熱區

北市靖城專案掃黑打詐 逮10弘仁會成員、詐團157人

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市警察局局長張榮興，規劃自4月25日至5月5日執行靖城掃黑結合打詐專案，專案期間共查獲詐欺集團17件157人（車手41人），查扣2118萬餘元、成功攔阻詐騙案件30件、金額1459萬餘元。

專案期間，台北市刑大偵一隊4日持拘票前往苗栗地區，拘提郭姓詐騙集團成員，郭嫌看見警方，駕車衝撞員警偵防車遭員警開槍制止，警方擊破左後車窗以辣椒水制伏郭嫌在地，現場查扣大麻、海洛因、安非他命等毒品，全案依詐欺、妨害公務及毒品等罪嫌，移送桃園地檢署偵辦。

北市大安警分局接獲陳姓男子報案，他遭文姓男子及同夥恐嚇取財及傷害，警方分析情資，發現文嫌等人為弘仁會成員，4日兵分多路緝獲以文嫌為首成員等10人到案，全案依組織、恐嚇取財及傷害等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

陳姓被害人借錢給文嫌，文嫌非但不還錢，今年1月更以要償還債務為藉口，將陳誘騙至大安區一處民宅，由文嫌監看並指揮廖姓幫眾等人，囚禁毆打並反過來勒贖410萬元得逞。

警方調查期間，發現文嫌1月還在新北市新店區與葉姓被害人發生行車糾紛，文嫌率眾持刀械自嗆是弘仁會成員並要追打葉民，葉民見狀驚嚇趁隙逃逸。

台北市警察局近期舉辦靖城專案，北市刑大在苗栗逮捕郭姓詐騙集團成員。記者廖炳棋/翻攝
台北市警察局近期舉辦靖城專案，北市刑大在苗栗逮捕郭姓詐騙集團成員。記者廖炳棋/翻攝

詐騙集團 毒品

延伸閱讀

影／陳建仁：打詐行動綱領1.5版 中央地方民間一同打詐

5月5日全民反詐啟動日 宜警現身宜蘭華爾街踩街宣導

政院打詐行動綱領1.5版尚在簽辦中 時力酸詐騙國家隊

苗警掃黑並瓦解竹聯幫雷堂販毒組織 共逮捕429人送辦

相關新聞

老鼠藥中毒案澳洲生會講中文！網爆料詭異「阿姨」疑誤導家屬

日前Dcard就有網友爆料，澳籍生住院期間，一名年紀偏大自稱女性友人的「阿姨」，向澳籍生的父母亂翻譯，以致家屬亂介入醫療措施，而且外流的父母進入病房探視照片，疑似是該名女性友人拍攝給媒體。

床板下藏大批「膠原蛋白」警搜查果然是毒品分裝場

33歲許姓男子把租屋處當成毒品分裝場，為掩人耳目還刻意將毒咖啡偽冒成大陸品牌「膠原蛋白」包裝圖利。日前新北市三重警方獲報...

北市靖城專案掃黑打詐 逮10弘仁會成員、詐團157人

台北市警察局局長張榮興，規劃自4月25日至5月5日執行靖城掃黑結合打詐專案，專案期間共查獲詐欺集團17件157人（車手4...

越南逃逸女移工遭同鄉擄走凌虐 台南警逮5人送辦

越南籍陳氏姓逃逸女移工今年2月在台南遭同鄉擄走，載往雲林囚禁凌虐，付出贖金後被丟包在南投公墓，警方追緝逮捕台灣籍蔡姓男子...

影／放炮砸店討債 竹聯明仁會涉暴力犯罪 警強勢掃蕩逮7人

竹聯幫明仁會成員鄭姓男子為討債涉嫌教唆多名小弟砸店、放鞭炮恐嚇，及因行車糾紛而毆打或持刀械恐嚇， 汐止警方會同瑞芳警方昨...

澳洲交換生中毒 女密友買老鼠藥

淡江大學澳洲交換學生肖雷，因老鼠藥中毒送醫救治，由於肖雷對解毒藥有嚴重過敏反應，導致性命一度垂危；台北地檢署調查發現，四...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦