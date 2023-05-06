越南逃逸女移工遭同鄉擄走凌虐 台南警逮5人送辦

越南籍陳氏姓逃逸女移工今年2月在台南遭同鄉擄走，載往雲林囚禁凌虐，付出贖金後被丟包在南投公墓，警方追緝逮捕台灣籍蔡姓男子及阮姓等4名越南逃逸男移工，依法送辦。

台南市警局麻豆分局今天告訴中央社記者，越南籍40歲陳氏姓逃逸女移工，今年2月到台南訪友時遇上同鄉25歲阮姓逃逸男移工等人，以共同出遊名義騙上車後，載往雲林縣崙背鄉日租套房囚禁。

陳氏女遭囚禁4天期間，每天僅吃一餐，被阮男等人以手銬限制行動及電擊、毆打，且迫使她和越南家人以視訊連絡，直到越南家人匯款2億越南盾（折合新台幣26萬元）至越南指定帳戶後，陳氏女才被丟包在南投縣中寮鄉公墓。

陳氏女家人匯款後立刻向越南警方報案，無奈越南警方未受理，陳氏女則因丟包逃出被南投民眾發現後才向警方報案。

台南警方獲報追緝，陸續在雲林、南投逮捕台灣籍31歲蔡姓男子及阮男等共5人，依共同擄人勒贖、妨害自由、傷害等罪嫌移送台南地檢署偵辦。