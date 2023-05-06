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影／放炮砸店討債 竹聯明仁會涉暴力犯罪 警強勢掃蕩逮7人

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

竹聯幫明仁會成員鄭姓男子為討債涉嫌教唆多名小弟砸店、放鞭炮恐嚇，及因行車糾紛而毆打或持刀械恐嚇， 汐止警方會同瑞芳警方昨逮鄭男等7人到案，查扣開山刀、防砍棍及辣椒水等證物，警詢後今依組織犯罪防制條例、傷害、恐嚇等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

據了解，鄭姓男子（22歲）以竹聯幫明仁會成員自居，在新北市汐止地區涉及多起暴力犯罪，去年底為替人追討債務，涉嫌教唆多名小弟前往汐止區茄苳路一間家具店砸店、放鞭炮恐嚇，甚至多次因行車糾紛，糾眾毆打或持刀械恐嚇被害人。

今年4月24日為追討15萬5000元債務，鄭男與翁姓男子相約在汐止區茄福街談判未果，涉嫌糾眾動手砸車，再將翁男及同行許姓友人押至汐止區姜子寮路一處停車場，直到翁男求助家人匯款才獲釋。

汐止警分局依警政署「聚焦打擊、棒打出頭鳥」掃黑策略，強化打擊黑道幫派力道，汐止偵查隊掃黑專責小隊掃黑專責小隊蒐報後，報請士林地檢署檢察官指揮偵辦，昨會同瑞芳警分局及保大霹靂小組支援警力，持拘票及搜索票同步執行拘提。

警方在汐止及基隆等地共檢肅明仁會鄭男及共犯陳男（19歲）、朱男（19歲）、李男（22歲）、林男（20歲）、陳男（22歲）、吳男（19歲）共7人到案，查扣開山刀、防砍棍及辣椒水等證物，警詢後依組織犯罪防制條例、傷害、恐嚇等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

汐止警分局長黃國政表示，新北警方絕不容許黑道幫派囂張跋扈、危害社會治安，會持續執行政署「聚焦打擊、棒打出頭鳥」掃黑策略，持續打擊轄內不法黑道幫派。

竹聯幫明仁會成員鄭姓男子為討債涉嫌教唆多名小弟砸店、放鞭炮恐嚇，及因行車糾紛而毆打或持刀械恐嚇， 汐止警方會同瑞芳警方昨逮鄭男等7人到案，查扣開山刀、防砍棍及辣椒水等證物。記者王長鼎／翻攝
竹聯幫明仁會成員鄭姓男子為討債涉嫌教唆多名小弟砸店、放鞭炮恐嚇，及因行車糾紛而毆打或持刀械恐嚇， 汐止警方會同瑞芳警方昨逮鄭男等7人到案，查扣開山刀、防砍棍及辣椒水等證物。記者王長鼎／翻攝
竹聯幫明仁會成員鄭姓男子為討債涉嫌教唆多名小弟砸店、放鞭炮恐嚇，及因行車糾紛而毆打或持刀械恐嚇， 汐止警方會同瑞芳警方昨逮鄭男等7人到案。記者王長鼎／翻攝
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竹聯幫明仁會成員鄭姓男子為討債涉嫌教唆多名小弟砸店、放鞭炮恐嚇，及因行車糾紛而毆打或持刀械恐嚇， 汐止警方會同瑞芳警方昨逮鄭男等7人到案。記者王長鼎／翻攝
竹聯幫明仁會成員鄭姓男子為討債涉嫌教唆多名小弟砸店、放鞭炮恐嚇，及因行車糾紛而毆打或持刀械恐嚇， 汐止警方會同瑞芳警方昨逮鄭男等7人到案。記者王長鼎／翻攝
竹聯幫明仁會成員鄭姓男子為討債涉嫌教唆多名小弟砸店、放鞭炮恐嚇，及因行車糾紛而毆打或持刀械恐嚇， 汐止警方會同瑞芳警方昨逮鄭男等7人到案。記者王長鼎／翻攝
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竹聯幫明仁會成員鄭姓男子為討債涉嫌教唆多名小弟砸店、放鞭炮恐嚇，及因行車糾紛而毆打或持刀械恐嚇， 汐止警方會同瑞芳警方昨逮鄭男等7人到案，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
竹聯幫明仁會成員鄭姓男子為討債涉嫌教唆多名小弟砸店、放鞭炮恐嚇，及因行車糾紛而毆打或持刀械恐嚇， 汐止警方會同瑞芳警方昨逮鄭男等7人到案，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
竹聯幫明仁會成員鄭姓男子為討債涉嫌教唆多名小弟砸店、放鞭炮恐嚇，及因行車糾紛而毆打或持刀械恐嚇， 汐止警方會同瑞芳警方昨逮鄭男等7人到案，查扣開山刀、防砍棍及辣椒水等證物。記者王長鼎／翻攝
竹聯幫明仁會成員鄭姓男子為討債涉嫌教唆多名小弟砸店、放鞭炮恐嚇，及因行車糾紛而毆打或持刀械恐嚇， 汐止警方會同瑞芳警方昨逮鄭男等7人到案，查扣開山刀、防砍棍及辣椒水等證物。記者王長鼎／翻攝
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汐止 恐嚇

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