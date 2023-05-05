聽新聞
test
0:00 / 0:00
販毒被查獲想清倉 「買毒咖啡送毒梅片」促銷再度落網
花蓮一名吳姓男子上月中旬因販毒被查獲，竟異想天開以「買毒咖啡包送毒梅片」，清倉大拍賣「促銷」剩餘毒品，又遭花蓮警方查獲，起出毒咖啡包、毒梅片等證物，依毒品危害防制條例送辦。
花蓮縣刑警大隊副大隊長張益新表示，日前接獲線報，轄區有不法集團販賣毒咖啡包，展開偵查，上月27日晚間查獲吳姓男子涉有重嫌，並在吳的車上查扣毒咖啡包25包，毛重約80.5公克，及毒梅片48顆重約62公克，及分裝袋、現金2000元、行動電話等證物。
警方調查發現，吳嫌4月中旬才因為販賣毒咖啡包遭查緝，因仍有部分毒品沒有被查獲，於是心存僥倖，想再次販毒，還為了招攬生意清倉大拍賣，打出「買毒咖啡包、送毒梅片」方式促銷，仍被花蓮刑大查獲。
張益新表示，毒咖啡、毒梅片是混合型的新興毒品，施用後會有迷幻感覺，如果與酒精混用還可能加強藥效，增加危險性，常被當作強姦藥丸。這次查獲的毒咖啡包，價格便宜、包裝時尚可愛，呼籲年輕朋友不要一因為一時好奇心或是同儕壓力輕易食用毒品，以免後悔莫及。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言