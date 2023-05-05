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販毒被查獲想清倉 「買毒咖啡送毒梅片」促銷再度落網

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮一名吳姓男子上月中旬因販毒被查獲，竟異想天開以「買毒咖啡包送毒梅片」，清倉大拍賣「促銷」剩餘毒品，又遭花蓮警方查獲，起出毒咖啡包、毒梅片等證物，依毒品危害防制條例送辦。

花蓮縣刑警大隊副大隊長張益新表示，日前接獲線報，轄區有不法集團販賣毒咖啡包，展開偵查，上月27日晚間查獲吳姓男子涉有重嫌，並在吳的車上查扣毒咖啡包25包，毛重約80.5公克，及毒梅片48顆重約62公克，及分裝袋、現金2000元、行動電話等證物。

警方調查發現，吳嫌4月中旬才因為販賣毒咖啡包遭查緝，因仍有部分毒品沒有被查獲，於是心存僥倖，想再次販毒，還為了招攬生意清倉大拍賣，打出「買毒咖啡包、送毒梅片」方式促銷，仍被花蓮刑大查獲。

張益新表示，毒咖啡、毒梅片是混合型的新興毒品，施用後會有迷幻感覺，如果與酒精混用還可能加強藥效，增加危險性，常被當作強姦藥丸。這次查獲的毒咖啡包，價格便宜、包裝時尚可愛，呼籲年輕朋友不要一因為一時好奇心或是同儕壓力輕易食用毒品，以免後悔莫及。

吳姓嫌犯賣毒被抓還不悔改，想出「買毒咖啡送毒梅片」方式清倉大拍賣，再度落網。圖／花蓮警方提供
吳姓嫌犯賣毒被抓還不悔改，想出「買毒咖啡送毒梅片」方式清倉大拍賣，再度落網。圖／花蓮警方提供

咖啡 毒品 花蓮

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