影／勸募起糾紛上演當街擄人 警擴大拘提6人到案

兼職外送員陳姓男子今年3月初在新北市遭人當街強押上車，海山警方獲報於案發兩小時迅速在桃園逮4人並救出陳男，當時以為雙方是感情問題起爭執，警方事後追查發現案情大逆轉，竟是兩間登記在案的民間社福團體因勸募起糾紛結怨，日前持搜索票及拘票逮捕主嫌張男子等6人到案，警詢後依違反組織、槍砲、妨害自由及傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市海山警方今年3月2日晚上7時許獲報，板橋區萬安街發生疑似擄人案，有民眾目睹外送員陳姓男子（29歲）遭人強行押上一輛黑色汽車。警方立即通報攔截圍捕並組成專案小組全力調閱監視器以車追人，當晚9時16分在桃園市龜山區萬壽路1段前發現該車並當街攔下，以妨害自由現行犯逮捕車上犯嫌蔣姓男子（20歲）等4人，並救出被毆打受傷的陳男。

20歲蔣男落網後辯稱，陳男與心儀的女性友人過從甚密，都有追求之意，引發蔣男不滿，2日晚上6時許，夥同蔣姓男子（21歲）、高姓男子（20歲）、高姓男子（21歲）3名友人，在板橋區和平路集結，待被害人陳男於外送接單時，涉持棍棒將其押上車並毆打。

事後警方檢視蔣男等人手機內通訊軟體對話紀錄，發現案情不單純，深入追查發現，起因竟是兩間登記在案的民間社福團體，今年3月1日，因同在捷運台大醫院站外勸募起糾紛所引發。

擔任社福團體協會秘書長張姓男子（26歲）不滿陳男所屬的社福團體當天也在該處勸募，影響民眾捐款意願，雙方發生口角爭執，張男隔天涉嫌便指使蔣男等人當街擄人並教訓毆打陳男。

海山警方報請新北地檢署檢察官陳建勳指揮偵辦，4月26日聲請拘票及搜索票獲准，與台北市中正一警分局在板橋區和平路逮捕張男及其妻廖姓女子（23歲）2人，另拘提涉案犯嫌吳男（25歲）、洪男（25歲）及2名少年共6人到案。警方並在張男住處查扣西瓜刀1把、手銬1副、彈匣1個、子彈3顆、彈殼1個及彈簧刀1支，並於張男車內查扣束帶1把、電擊棒1支等證物。