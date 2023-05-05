快訊

曾爆激烈爭吵…澳洲交換生老鼠藥中毒 女友承認飲料加料：他不知情誤喝

旅客等嘸車…高鐵號誌系統異常18:05完成修復 補償方案出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／勸募起糾紛上演當街擄人 警擴大拘提6人到案

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

兼職外送員陳姓男子今年3月初在新北市遭人當街強押上車，海山警方獲報於案發兩小時迅速在桃園逮4人並救出陳男，當時以為雙方是感情問題起爭執，警方事後追查發現案情大逆轉，竟是兩間登記在案的民間社福團體因勸募起糾紛結怨，日前持搜索票及拘票逮捕主嫌張男子等6人到案，警詢後依違反組織、槍砲、妨害自由及傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市海山警方今年3月2日晚上7時許獲報，板橋區萬安街發生疑似擄人案，有民眾目睹外送員陳姓男子（29歲）遭人強行押上一輛黑色汽車。警方立即通報攔截圍捕並組成專案小組全力調閱監視器以車追人，當晚9時16分在桃園市龜山區萬壽路1段前發現該車並當街攔下，以妨害自由現行犯逮捕車上犯嫌蔣姓男子（20歲）等4人，並救出被毆打受傷的陳男。

20歲蔣男落網後辯稱，陳男與心儀的女性友人過從甚密，都有追求之意，引發蔣男不滿，2日晚上6時許，夥同蔣姓男子（21歲）、高姓男子（20歲）、高姓男子（21歲）3名友人，在板橋區和平路集結，待被害人陳男於外送接單時，涉持棍棒將其押上車並毆打。

事後警方檢視蔣男等人手機內通訊軟體對話紀錄，發現案情不單純，深入追查發現，起因竟是兩間登記在案的民間社福團體，今年3月1日，因同在捷運台大醫院站外勸募起糾紛所引發。

擔任社福團體協會秘書長張姓男子（26歲）不滿陳男所屬的社福團體當天也在該處勸募，影響民眾捐款意願，雙方發生口角爭執，張男隔天涉嫌便指使蔣男等人當街擄人並教訓毆打陳男。

海山警方報請新北地檢署檢察官陳建勳指揮偵辦，4月26日聲請拘票及搜索票獲准，與台北市中正一警分局在板橋區和平路逮捕張男及其妻廖姓女子（23歲）2人，另拘提涉案犯嫌吳男（25歲）、洪男（25歲）及2名少年共6人到案。警方並在張男住處查扣西瓜刀1把、手銬1副、彈匣1個、子彈3顆、彈殼1個及彈簧刀1支，並於張男車內查扣束帶1把、電擊棒1支等證物。

警詢後依違反組織、槍砲、妨害自由及傷害罪嫌移送檢方偵辦，檢察官訊後，張男限制住居並每周要到轄區海山警分局派出所報到，其餘廖女、吳男）、洪男3皆限制住居，少年部分責付家長。

勸募起糾紛竟上演當街擄人，新北市海山警方擴大偵辦，日前拘提主嫌張男等6人到案，警詢後依法移送新北地檢署偵辦。記者王長鼎／翻攝
勸募起糾紛竟上演當街擄人，新北市海山警方擴大偵辦，日前拘提主嫌張男等6人到案，警詢後依法移送新北地檢署偵辦。記者王長鼎／翻攝
勸募起糾紛竟上演當街擄人，新北市海山警方擴大偵辦，日前拘提主嫌張男等6人到案，警詢後依法移送新北地檢署偵辦。記者王長鼎／翻攝
勸募起糾紛竟上演當街擄人，新北市海山警方擴大偵辦，日前拘提主嫌張男等6人到案，警詢後依法移送新北地檢署偵辦。記者王長鼎／翻攝
勸募起糾紛竟上演當街擄人，新北市海山警方擴大偵辦，日前拘提主嫌張男等6人到案，查扣西瓜刀、彈簧刀、手拷及子彈等證物。警詢後依法移送新北地檢署偵辦。記者王長鼎／翻攝
勸募起糾紛竟上演當街擄人，新北市海山警方擴大偵辦，日前拘提主嫌張男等6人到案，查扣西瓜刀、彈簧刀、手拷及子彈等證物。警詢後依法移送新北地檢署偵辦。記者王長鼎／翻攝

外送員 傷害罪

延伸閱讀

北市信義區押人毆打逼吐賭債 5人落網否認追債全遭辦

澳洲交換男大生誤食老鼠藥 台籍同居女友遭限制住居

逃逸移工藏百元髮廊變魔髮師 移民署喬裝剪頭客逮2女

台南永康男墜樓亡有「明顯外傷」 警帶回3男2女到案

相關新聞

影／生前畫面曝光！超商店員電梯內不敢動 主嫌「口袋鼓鼓」疑預藏槍枝

30歲丁姓男超商店員墜樓命案，警方前晚循線逮捕包括曾姓主嫌及超商陳姓女店長在內4男2女，經相驗丁男右後腰部還有槍傷，6嫌...

台南永康超商男店員墜樓命案 兩嫌裁押禁見

台南永康丁姓超商店墜樓命案，檢方漏夜複訊涉案的曾姓與劉姓男子，認為兩人涉私行拘禁因而致人於死罪，且有湮滅證據或串證之虞，...

影／勸募起糾紛上演當街擄人 警擴大拘提6人到案

兼職外送員陳姓男子今年3月初在新北市遭人當街強押上車，海山警方獲報於案發兩小時迅速在桃園逮4人並救出陳男，當時以為雙方是...

澳洲交換男大生老鼠藥中毒 疑似與女友吵架誤食

來自澳洲的淡江大學交換學生肖雷（Alex Shorey），上月初疑似因誤食老鼠藥中毒，送醫後一度命危，現已返澳接受治療。...

北市信義區押人毆打逼吐賭債 5人落網否認追債全遭辦

黃姓男子2月遭人擄走，帶到新北市林口區拘禁毆打，逼吐錢財，黃男獲釋後報警處理，稱因友人欠賭債後跑路，賭場方認為黃男須負責...

陶藝大師遭竊13作品 台東警逮捕發現竟是毒蟲徒弟

台東縣警察局刑事警察大隊偵三隊，接獲通報轄區列管毒品人口齊姓男子，涉嫌低價販售知名翡翠青瓷陶藝家何志隆瓷器作品。警方持搜...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦