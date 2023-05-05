澳洲交換男大生老鼠藥中毒 疑似與女友吵架誤食

來自澳洲的淡江大學交換學生肖雷（Alex Shorey），上月初疑似因誤食老鼠藥中毒，送醫後一度命危，現已返澳接受治療。據了解，肖雷與台籍女友事前疑似爆發激烈爭吵，女方一時氣憤將老鼠藥泡入飲料喝下有意尋短，不料雙方冷靜後，被不知情的男方誤喝，但檢警對該女說詞保留，將持續深入調查。

目前檢警前天已傳喚肖雷生父到案說明相關疑點，並留下聯繫方式，同時調取醫院病歷，前天前往女友住處搜索時，也查扣到涉案的老鼠藥。昨天檢察官以被告身分訊問該名女性友人，訊後限制出境、出海，但初步已排除與食用台灣小吃或施用毒品有關。

澳洲廣播公司（ABC）日前報導，肖雷疑似誤食滅鼠藥「超級華法林」（Super Warfarin），因成分為強效抗凝血劑，導致他嚴重內出血及其他併發症命危送醫。家屬知情後，希望能送回澳洲治療，但因保險不給付要價17萬2000澳元的醫療專機費用，家屬於是透過群眾募資平台募得超過20萬澳元（約新台幣406萬元），將他送回澳洲就醫。

當時負責急救的台北醫學大學附設醫院曾表示，肖雷經診斷為第2代抗凝血劑類滅鼠藥中毒，亦即「超級華法林」（superwarfarin）中毒，治療過程中因病人對藥物出現過敏等反應，轉入加護病房觀察處理，後來便轉至普通病房。但根據肖雷自述應與街頭小吃無關，但他也不明白為何會接觸到滅鼠藥。

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