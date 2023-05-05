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北市信義區押人毆打逼吐賭債 5人落網否認追債全遭辦

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

黃姓男子2月遭人擄走，帶到新北市林口區拘禁毆打，逼吐錢財，黃男獲釋後報警處理，稱因友人欠賭債後跑路，賭場方認為黃男須負責償還賭債，所以受害；台北市信義分局警方介入偵辦，近日將吳姓男子等5人逮回，詢後依法送辦。

警方調查，30歲黃男2月22日凌晨在台北市信義區被人強擄上車，帶往新北市林口區一處鐵皮屋內，以束帶捆綁雙手、口罩蒙眼，遭人持木板毆打致輕傷，逼吐債務，黃男承諾償還60萬元後獲釋，下午5時許被人丟包在桃園機場捷運林口站外，黃男事後報警求助，案發轄區信義分局展開調查。

黃男說，先前曾介紹綽號「阿義」的朋友到某賭場賭博，「阿義」欠下鉅額賭債後神隱跑路，詳細金額不明，賭場老闆58歲劉姓男子為討回賭債，委託31歲吳姓男子追債，案發當天黃男才被吳男等5人押走毆打。

警方據報蒐證追查，5月3日持票前往新北、桃園等地搜索逮人，帶回吳男、劉男等涉案5人，查扣手機6支，詢後依私行拘禁、組織犯罪防制條例等罪嫌移送法辦，台北地檢署複訊後全數飭回。

據悉，劉男到案後否認涉入賭場、派人追債；吳男曾是竹聯幫和堂成員，現為天道盟美鷹會成員，到案也否認受劉男委託追債。警方表示，全案將持續追查背後是否有賭場或其餘不法。

警方5月3日持票前往新北、桃園等地搜索逮人，帶回吳男、劉男等涉案5人，查扣手機6支。記者李隆揆／翻攝
警方5月3日持票前往新北、桃園等地搜索逮人，帶回吳男、劉男等涉案5人，查扣手機6支。記者李隆揆／翻攝
警方5月3日持票前往新北、桃園等地搜索逮人，帶回吳男、劉男等涉案5人，查扣手機6支。記者李隆揆／翻攝
警方5月3日持票前往新北、桃園等地搜索逮人，帶回吳男、劉男等涉案5人，查扣手機6支。記者李隆揆／翻攝

賭場 林口

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