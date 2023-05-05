陶藝大師遭竊13作品 台東警逮捕發現竟是毒蟲徒弟

台東縣警察局刑事警察大隊偵三隊，接獲通報轄區列管毒品人口齊姓男子，涉嫌低價販售知名翡翠青瓷陶藝家何志隆瓷器作品。警方持搜索票前往齊嫌住處，當場查獲翡翠青瓷作品13件及海洛因毒品1包等證物。今訊後依違反毒品及竊盜等罪移送法辦。

警方指出，日前獲通報轄區列管60歲毒品人口齊姓男子，涉嫌低價販售翡翠青瓷陶藝家何志隆瓷器作品，經與何老師連繫始知作品，已多次遭不明竊嫌侵入竊取，遂組成專案小組，執行跟監、蒐證，見時機成熟後，向法院聲請搜索票獲准，執行搜索。

警方前往齊嫌住處，當場查扣毛重0.318公克海洛因毒品1包及何老師翡翠青瓷作品包括花瓶4件、達摩2件、茶杯5件、茶壺1件、杯墊1個等共13件。警方調查，齊嫌已多次竊取和老師作品，並以每件2至10萬元的價格，賣給不知情的民眾，目前仍在追查贓物下落。