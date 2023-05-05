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陶藝大師遭竊13作品 台東警逮捕發現竟是毒蟲徒弟
台東縣警察局刑事警察大隊偵三隊，接獲通報轄區列管毒品人口齊姓男子，涉嫌低價販售知名翡翠青瓷陶藝家何志隆瓷器作品。警方持搜索票前往齊嫌住處，當場查獲翡翠青瓷作品13件及海洛因毒品1包等證物。今訊後依違反毒品及竊盜等罪移送法辦。
警方指出，日前獲通報轄區列管60歲毒品人口齊姓男子，涉嫌低價販售翡翠青瓷陶藝家何志隆瓷器作品，經與何老師連繫始知作品，已多次遭不明竊嫌侵入竊取，遂組成專案小組，執行跟監、蒐證，見時機成熟後，向法院聲請搜索票獲准，執行搜索。
警方前往齊嫌住處，當場查扣毛重0.318公克海洛因毒品1包及何老師翡翠青瓷作品包括花瓶4件、達摩2件、茶杯5件、茶壺1件、杯墊1個等共13件。警方調查，齊嫌已多次竊取和老師作品，並以每件2至10萬元的價格，賣給不知情的民眾，目前仍在追查贓物下落。
據了解，齊嫌人生大半時間都在獄中進出，後來跟著何志隆在台東山區刻苦燒陶，並以師徒相稱，一路到何成功燒出美麗璀璨、外表溫潤如玉的青瓷，作品受到兩岸藏家青睞，身價數翻百倍；未料，齊嫌為購買毒品，竟竊取師父作品，打著師父名號變賣。
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