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影／生前畫面曝光！超商店員電梯內不敢動 主嫌「口袋鼓鼓」疑預藏槍枝

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

30歲丁姓男超商店員墜樓命案，警方前晚循線逮捕包括曾姓主嫌及超商陳姓女店長在內4男2女，經相驗丁男右後腰部還有槍傷，6嫌否認涉案，警方進一步釐清案發經過及原因的同時，丁男進入姑姑住處大樓電梯內的畫面曝光。

據社區電梯內監視器畫面，丁男與穿著黑色T恤、白色短褲及拖鞋的曾姓主嫌一同進入電梯內。曾搭乘電梯不時與丁男搭訕，照鏡子、摸頭髮與肚子等，神色自若，但他左口袋鼓鼓，不知是否預藏槍枝。

然而，身材較高大的丁男穿著深色外套、長袖、藍色牛仔褲，直挺挺的站著不敢動，等到電梯到達13樓時，曾男還搭上他的腰部示意，丁男則乖乖配合步出電梯，感覺上神經緊繃。

檢警相驗，發現死者高處墜落造成頭頸胸部多處骨折 、腦髓、心、肝臟破裂，右後腰部雖有槍傷，但沒進腹腔，死因仍待鑑識報告出爐。警方當初發現他身上有槍傷，認定死因並非單純墜樓，而朝他殺方向偵辦。

警方調查，曾嫌等人以侵占公款為由，2日晚利用丁男值大夜班時，將他關在倉庫，並以水管毆打凌虐，造成他手、腳等部位被打到瘀青發黑。3日中午，曾嫌陪同丁男回去住處，並在過程中朝其右後腰開槍，他疑似在逃命過程中從13樓躍下當場慘死。

丁男在電梯內直挺挺的站著不敢動，等到電梯到達13樓時，曾男還搭上他的腰部示意，他則乖乖配合步出電梯。圖／讀者提供
丁男在電梯內直挺挺的站著不敢動，等到電梯到達13樓時，曾男還搭上他的腰部示意，他則乖乖配合步出電梯。圖／讀者提供

電梯 超商 監視器

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