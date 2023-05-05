專偷藝術家何志隆翡翠青瓷 竊賊低價銷贓遭逮

台東齊姓毒品人口，專偷兩岸知名藝術家何志隆價值不菲的翡翠青瓷作品，卻低價拋售被鎖定。台東縣刑警大隊組成專案小組逮捕齊嫌，並搜出13件作品。

台東縣警察局刑事警察大隊今天發布新聞稿，日前獲知齊姓毒品人口，涉嫌低價販售何志隆的翡翠青瓷作品。刑大組成專案小組，鎖定齊嫌跟監、蒐證，並向台東地方法院聲請搜索票獲准，日前持搜索票，查扣海洛因毒品1包（毛重0.318公克）。及何志隆翡翠青瓷作品13件 （花瓶4件、達摩2件、茶杯5件、茶壺1件、杯墊1個）等相關證物。

刑警大隊副大隊長莊子益表示，齊嫌承認上述青瓷作品是竊取所得。經何志隆到場確認為其失竊作品無誤，全案依違反毒品危害防制條例及竊盜等罪嫌移送台東地方檢察署偵辦。

台東縣政府107年3月5日曾發布新聞稿，何志隆仿效戰國時期坯體，不上釉直接入窯燒，以植物落灰釉青瓷方式，燒出「翡翠青瓷」，北京故宮博物院文物鑑定專家耿寶昌認定為，灰釉青瓷新品種，屬中華陶瓷文化的突破，並將其一作品交由北京故宮博物院永久收藏。

何志隆2009年移至台東山區專研柴燒，用撿拾而來的漂流木當成燃料，灰燼當成釉料，重新賦予漂流木價值。他說「能在台灣重現灰釉青瓷，以自己是台灣人為傲」。

何志隆曾解釋「翡翠青瓷」的製作原理，是利用熱導流原理，讓植物灰燼跟著熱氣沾上胚，形成多層冰裂與多變化的結晶，而這特殊的「窯斑」宛如人的肌膚紋理，讓他著迷，並著手不斷改進。