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苗警掃黑並瓦解竹聯幫雷堂販毒組織 共逮捕429人送辦

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣警局刑警大隊配合警政署規畫，針對幫派據點、圍事經營及經常出入行業處所，從上月2開始至本日月為止，執行威力掃蕩臨檢，並加強掃黑、打詐、肅槍與安居專案等勤務，查扣多項槍毒及贓款，累計共逮捕429人送辦，成果豐碩。

其中，掃黑專責隊日前發現竹聯幫雷堂分子，以苗栗市某處所作為毒品轉運站，販賣第三級毒品、新興毒品牟利；若有販毒欠款再由旗下成員率眾以暴力脅迫、恐嚇簽立本票等方式恐嚇取財，且販賣毒品及網路賭博對象漸趨年輕化，不排除有學子因好奇或欠缺社會經驗淪為該犯罪集團利用及毒品受害者。

刑警大隊指出，為遏止幫派逞凶、毒品戕害，掃黑專責隊掌握該組織販毒事證並報請苗栗地檢署檢察官楊景琇指揮偵辦，前天持搜索票強力執行搜索，並逮捕竹聯幫雷堂販毒藥頭到案。

專案小組在該毒品轉運站查扣雷堂徐、傅姓等成員，持有仿真M4A1半自動突擊步槍一把(附狙擊鏡)、仿真克拉克手槍1把、毒品咖啡包共300包、愷他命9包、新興毒品彩虹菸306支、K盤一組、贓款6萬5200元、點鈔機1台、角鐵2支、手機5支、討債傳單44張、筆電一台等證物，全案依違反槍械彈藥刀械管制條例、違反毒品危害防制條例等罪移送法辦。

縣警局則表示，自4月26日至5月5日掃黑專案期間，動員警力計658人次，共逮捕429人送辦。其中包括強力臨檢取締計79場次，移送治平案件、檢肅竹聯幫等幫背景者、查獲毒品案、詐欺案、通緝犯等各類犯罪292件。

苗警掃黑期間起獲毒品咖啡、愷他命、新興毒品彩虹菸等各式毒品。圖／警方提供
苗警掃黑期間起獲毒品咖啡、愷他命、新興毒品彩虹菸等各式毒品。圖／警方提供
專案小組在該毒品轉運站查扣雷堂成員，持有仿真M4A1半自動突擊步槍一把(附狙擊鏡)。圖／警方提供
專案小組在該毒品轉運站查扣雷堂成員，持有仿真M4A1半自動突擊步槍一把(附狙擊鏡)。圖／警方提供

毒品 竹聯幫 販毒

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