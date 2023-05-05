超商店員墜樓命案2人聲押3交保 死者母親哭訴：不公平

台南超商丁姓男店員遭槍擊墜樓亡，警方查出他生前曾遭私禁凌虐等，涉案4男2女到案否認犯案，檢方今晨複訊後聲押曾、劉兩男外，陳女店長3人交保，丁男母親得知陳女交保等強制處分，直呼「不公平」，怒斥曾男等人涉殺人，「我不可能放過他們」。

檢警昨天解剖相驗後，丁男遺體已由家屬領回，返回雲林台西辦後事。丁男母親今天再次提及兒子遭槍擊後，從13樓丟下來，哽咽不能自己，哭訴那麼多人打他兒子一個人，叫她情何以堪。

她表示，店長在警局表示，懷疑公款短少，只是懷疑，更何況對方不是該報警處理，兒子只是為有前科店員確診代班，現在兒子死了，死無對證，現在都是他們說的算。她質疑兒子侵占20萬元的真實性，希望檢警還我兒子、家屬一個清白。

丁男母親得知陳女交保等強制處分，直呼「不公平」，指女店員前一天就把兒子關在倉庫內持塑膠管虐打，甚至槍擊後，從13樓丟下來，「真的很過分」。她要嫌犯父母設身處地，如果自己子女被這樣虐打，「問他們會不會很殘忍」。