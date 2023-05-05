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韓國情侶來台女跌死？ 高大成：不可能！快查死者指甲

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

南韓金姓男子、李姓女友來台自由行，李女死亡案，檢警懷疑金男涉重嫌，4日聲押獲准，金男辯稱女友跌倒，但檢方相驗發現李女左後腦凹陷的鈍器傷，疑高粱酒瓶重擊。對此，中山附醫法醫科主任高大成認為，跌倒要後腦勺凹陷，幾乎不可能，最重要是要找死者指甲裡，有沒有對方的跡物、皮屑

南韓32歲金姓男子和31歲李姓女友4月22日來台自由行，原訂25日回國。李女上月24日下午1點多被發現在高雄某飯店昏迷，經送醫不治。

高大成認為，一般跌倒要造成頭骨凹陷、骨折幾乎是不可能，且骨折凹陷形狀也與平坦的地面不同；跌倒通常都是後腦勺受創，若往前跌，會下意識用手支撐，「通常不會在側面」。

高大成指出，最簡單就是驗現場遺留的高粱酒瓶，若上面有死者血跡、毛髮，並且有金男的指紋，最重要是要找死者指甲裡，有沒有對方的跡物、皮屑，因為死者一定會掙扎、反抗，過程中掙扎抓傷金男，留下對方皮屑等跡物。「這是國際事件，必須要有非常明確的證據」，不然金男會跑掉。

高大成研判，金男長期對李女家暴，是恐怖情人，但李女卻沒有分手，懷疑李女出現「斯德哥爾摩症候群」，通常因為女生在感情裡較為弱勢，被長期毆打默默承受，結果被金男打得太離譜，失手造成遺憾。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

中山附醫法醫科主任高大成。記者趙容萱／攝影
中山附醫法醫科主任高大成。記者趙容萱／攝影

高大成 皮屑 自由行 南韓 家暴

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