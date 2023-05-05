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台南超商男店員遭槍擊墜樓亡 民眾：「這超商怎麼了」

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南永康超商30歲丁姓店員前天遭槍擊墜樓身亡，警方拘提4男2女，檢方今晨聲押曾姓、劉姓兩男，陳女等3人分以3萬至5萬元交保，何姓少年則送少年法庭。曾等人涉將丁關在超商倉庫內凌虐施暴，涉案關係人也與超商員工及其友人有關，外界好奇「這家超商到底怎麼了？」。

據調查，該家超商是加盟店，陳女表面上是店長，由親戚集資加盟，員工人數不多，陳女、方女及丁男等人，但大夜班常找不到員工，陳女自己也會自己上夜班，而她的個性像大姊頭，友人曾、劉等人沒事都會聚集在超商內聊天打電話。

據查，該超商google評價為2顆星，正反評價都有，但也不少民眾反應「不好意思我要結帳？」講了兩次，店員連看都不看；尖峰時段人力不足，一個店員根本忙不了；店員在櫃台罵朋友，問事情一問三不知，只會跟同事哈啦。

附近里民反應，晚間有奇怪的人在店內出入；也有里民說，附近有許多間便利超商，生意都算不錯，因此出入人員難免複雜。民眾表示，附近社區發生這起意外，外地親友紛紛打電話詢問，也都從媒體得知相關訊息，「這家超商到底怎麼了？」。

據調查，陳女等人並無黑道、幫派背景，其中頂多妨害自由。警方指出，目前並未發現有其他受害者，看起來屬於個案。警方認為，店長等人以丁男侵占公款為由，私行拘禁凌虐等，究竟債務狀況為何？迄今死無對證，仍待釐清。

台南永康墜樓命案，涉案關係人也與超商員工及其友人有關，外界好奇「這家超商到底怎麼了？」。圖／本報資料照
台南永康墜樓命案，涉案關係人也與超商員工及其友人有關，外界好奇「這家超商到底怎麼了？」。圖／本報資料照

超商 槍擊 債務

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