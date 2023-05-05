行車糾紛「約出來談」 他10瓶保力達喝不完被圍毆

柯姓男子與人有行車糾紛，3月28日他找來有黑幫背景的廖男撂7人，約對方許男談判，許男隻身前往先被痛打一頓，再被逼迫喝完10瓶保力達才能作罷。被害人喝4瓶不勝酒力癱倒在地，隨後被棄置一旁倉庫離去。案經警方追查於昨天中午循線逮捕廖、柯等6煞，警詢後依組織犯罪條例、妨害秩序、傷害及妨害自由等罪嫌移送法辦。

據了解從事中古車行買賣的柯姓男子（26歲），今年3月中旬與被害許男（29歲、工人）在苗栗縣鳳鼻隧道發生行車糾紛，雙方下車互嗆誰也不讓，最後柯男嗆了句「反正大家都住在北部，到時候再出來談啊！」兩人為此互加了LINE之後，便各自開車離去。

3月28日雙方以LINE聯繫，約妥當天下午2時許在新北市新莊區化成路一家機車車行外談判，被害許男單獨赴約，柯男則找來有天道盟幫派背景的廖男（29歲、多項前科）及其同夥邱男（23歲）、陳男（25歲）、柯男（18歲）、沈男（23歲）、曾男（20歲）、蔣男（22歲）、李男（24歲）等人到場助陣。

雙方碰面談都還沒談，許男既遭眾煞一陣團毆，過程中還逼迫許男喝下10瓶保力達藥酒才能作罷。被害許男不勝酒力喝完4瓶後便醉倒在地，眾煞見許男倒地不起，分持棍棒朝著許男第二次團歐，導致被害許男頭部、身體多處擦挫傷，最後慘被丟棄在機車行旁的一處廢棄倉庫裡，直到眾煞離開，許男才出來向警方報案。