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毒販網路操縱販毒 4小蜜蜂包月送毒還有座右銘

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄市警刑警大隊查緝販毒集團，發現毒販利用「包月」方式，雇用「小蜜蜂」送毒品，查獲楊姓等4名男子，輪班涉嫌為毒販四處發送毒品。警方逮捕楊等4人，還發現他們自製座右銘的K盤，文字令員警也搖頭。

高雄市刑大偵三隊追查網路販毒集團，經數月蒐證，才發現有毒販利用微信通訊軟體聯繫販毒，並找「小蜜蜂」四處送毒品。

4月26日，警方分別在高雄市新興區林森一路、苓雅區林森二路、鼓山區美術館附近停車場，以及鳳山區文化路，逮捕楊姓（24歲）、陳姓（21歲）、陳姓（25歲）及蔡姓（25歲）等4男子涉嫌為毒販發送毒品，查扣大麻、K他命和毒品咖啡包，總重近1公斤，並扣車溯源，才發現他們受毒販指派涉嫌送毒。

據了解，毒販找「小蜜蜂」送毒，分為抽成或包月方式計酬，楊姓男子等4人是朋友關係，與毒販搭上線後，便以包月方式，輪班送毒，每月獲6萬至8萬元酬勞。他們還自製K盤，上面還有他們的座右銘，載著「神明沒香擲沒杯，兄弟沒K講沒話」，令員警搖頭。

警方依違反毒品危害防制條例罪嫌，將楊等4人移送高雄地檢署，楊獲8萬元交保，另3人獲5萬元交保。

警方逮捕涉嫌為毒販送毒品的男子。記者林保光／翻攝
警方逮捕涉嫌為毒販送毒品的男子。記者林保光／翻攝
警方逮捕楊姓等4男子，查扣總重近1公斤毒品。記者林保光／攝影
警方逮捕楊姓等4男子，查扣總重近1公斤毒品。記者林保光／攝影
警方逮捕楊姓等4男子，查扣總重近1公斤毒品，發現他們還自製有座右銘的K盤。記者林保光／攝影
警方逮捕楊姓等4男子，查扣總重近1公斤毒品，發現他們還自製有座右銘的K盤。記者林保光／攝影

毒品 販毒

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