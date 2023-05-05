台南超商男店員遭槍擊墜樓亡 涉案2男清晨聲押禁見

台南永康連鎖超商30歲丁姓店員前天遭槍擊墜樓身亡，警方前晚拘提4男2女，包括案發在場的曾姓男子、陳姓女店長與女店員，昨天傍晚依涉殺人等罪嫌移送台南地檢署，經漏夜複訊，認曾姓及劉姓男子涉私行拘禁因而致人於死罪嫌且湮滅證據或串證之虞，今天清晨向法院聲押禁見。

另陳姓女店長、方姓女店員及高姓男子等3人分別以5萬至3萬元交保外，何姓少年則移送台南地院少年法庭。

警方調查，曾男等6名涉案人疑已串證，都堅稱不知道事發經過。不過監視器畫面顯示，丁姓死者與21歲曾姓嫌犯一同回住處、沒有異狀；不到20分鐘曾一人下樓迅速離開，當時左手疑持有物品放口袋，跑步模樣讓偵辦員警懷疑持有行凶槍械；不過曾到案後矢口否認。曾姓男子是超商店長友人，經常在超商出沒。