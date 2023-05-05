涉韓女命案 男友二度聲押獲准

韓國籍金姓男子（中戴帽者）涉嫌毆打李姓女友致死，昨被法院裁定羈押。本報資料照片 南韓金姓男子和李姓女友來台自由行，李女上月廿五日回國前，在下榻飯店昏迷送醫不治，檢方懷疑金男涉有重嫌，上周依殺人罪聲押，法院裁定交保；案發一周後，案情急轉直下，李女後腦勺的鈍器傷，疑為案發現場查扣的高粱酒瓶所致，且房間檢出血跡反應，顯示兩人曾在房內扭打，高雄地檢署昨天二度聲押金男，法院裁准羈押。

金男（卅二歲）和李女（卅一歲），上月廿二日來台投宿高雄中華三路某飯店，原訂廿五日回國，但廿四日下午一點多，金男請飯店房務人員叫救護車，聲稱女友倒臥床上不起，救護人員到場，李女已無生命跡象，甚至有脫肛現象。

法醫於四月廿七日複驗，發現李女左側腦髓凹陷、顱內出血，右手有瘀傷，懷疑遭鈍器或撞牆致死，研判為他殺；檢方雖聲押，但法官認為證據已保全，裁定十萬元交保、限制出境八個月。

據了解，金男案發後，堅稱李女是在房間喝酒摔倒致死，但檢方發現，金男隔天就將李女行李寄回南韓，懷疑內情不單純，金男雖稱是為了方便運送李女骨灰回國，才會先將行李寄回，供詞有諸多疑點。

專案小組根據熟識兩人的親友供述，李女過去與金男爭吵不斷，還曾有遭施暴紀錄，不像金男所稱相處融洽。李女後腦的鈍器傷，與查扣的高粱酒瓶相符，由於案發時房內無其他人進出，懷疑兩人酒後起衝突，不排除金男將高粱酒瓶當凶器下手，導致李女後腦受重擊死亡。

檢方二度傳喚金男，認為有串滅證及逃亡之虞，聲請羈押禁見，法院審理三小時裁押。

法界人士指出，此案發生地在台灣，台灣司法體系有審判權，雖然加害人、被害人都是南韓人，但台韓無相關司法互助協議，若金男未來判刑確定，得先在台灣服刑，服刑期滿後再驅逐出境。