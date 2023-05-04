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竹聯幫旭仁會「瘋狗偉」涉加重強盜罪 裁定羈押禁見

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

竹聯幫仁堂旭仁會長「瘋狗偉」陳泉偉涉暴力討債，刑事局拘提到案，昨移送北檢偵辦，台北地院開庭審理，裁定羈押禁見。記者廖炳棋／翻攝
竹聯幫仁堂旭仁會長「瘋狗偉」陳泉偉涉暴力討債，刑事局拘提到案，昨移送北檢偵辦，台北地院開庭審理，裁定羈押禁見。記者廖炳棋／翻攝
竹聯幫仁堂旭仁會今年3月「高調」辦春酒，會長「瘋狗偉」陳泉偉涉暴力討債，刑事局昨日拘提陳等13人依組織犯罪防制條例、恐嚇取財罪漏夜調查，移送台北地檢署複訊，複訊後，檢察官今天依違反組織罪防制條例、恐嚇取財等罪，將陳泉偉等5人聲押禁見。

台北地院漏夜開庭審理，認定陳泉偉犯加重強盜等罪，犯罪嫌疑重大，裁定陳泉偉等2人羈押禁見，阮姓、李姓、廖姓男子各以30萬元、5萬元、5萬元交保，阮限制住居。

刑事局掌握情資，旭仁會多在台北市信義、松山、南港區一帶活動，從事暴力討債，並經營當鋪及高利貸放款，38歲陳泉偉擔任會長。2020年5月深夜，陳與友人赴信義區一家KTV慶生，走出包廂要上廁所，在走道與人碰撞起衝突，遭對方持折疊刀刺傷頸部，雙方10多人爆發鬥毆。

竹聯幫仁堂旭仁會、明仁會與天道盟太陽聯盟萬華分會，今年3月接連在北市「高調」辦春酒，明仁會找上百名旗袍辣妹送客被拍成影片在網路轉傳，衝擊社會觀感。警政署認為幫派刻意壯勢，公然挑戰公權力，專案蒐報掃蕩。

明仁會 竹聯幫 春酒

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