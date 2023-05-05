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洩個資給詐團 寧夏派出所長免職 分局長記過

聯合報／ 記者蕭雅娟廖炳棋／台北報導

台北市警局昨緊急發布人事令，寧夏所由北投分局大屯所所長蔡驩耀接任。圖／聯合報系資料照片
台北市警局昨緊急發布人事令，寧夏所由北投分局大屯所所長蔡驩耀接任。圖／聯合報系資料照片
台北市警局大同分局寧夏派出所長葉育忻，涉與台版柬埔寨詐團首腦杜承哲勾結，收受杜男一百萬元泰達幣，洩漏警方辦案進度與民眾個資，士林地檢署昨依違背職務收受賄賂等罪，向法院聲押禁見杜男獲准，北市警局也對葉男記兩大過免職，大同分局長連坐記過兩次。

檢方上月聲押禁見杜承哲獲准後，經數位採證杜男手機，從對話訊息中發現，杜男與葉育忻是好友，上月七日落網前，請求葉男幫忙查詢個資，詢問詐騙案成員被逮的案件進度，葉則回傳民眾個資給杜男掌控訊息。

檢警前天依洩密等罪搜索葉育忻辦公室與住處，沒想到有重大進展，葉男曾大膽在辦公室，用電腦製作假的士林地院交保書，傳送假公文給杜承哲，讓杜男和詐團水房的洪姓共犯回報，再藉此詐騙上游機房，上演黑吃黑戲碼。

檢方追查詐團不法金流，發現杜承哲透過劉姓女子當人頭，支付葉育忻三千美金泰達幣，約台幣一百萬元。葉則餽贈高檔禮品給劉女，交代務必將金流來源記得「滾瓜爛熟」。葉男否認有收賄，強調杜男是轄區餐廳的廚師，不知他是搞詐團首腦，否認有對價關係。

詐騙 泰達幣 柬埔寨

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