冷眼集／詐團腳步如飛 口號打詐難追

強化打詐，行政院宣布推出「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，針對網拍、假投資及解除分期付款等高發詐欺案類進行重點打擊。記者/余弦妙攝影 詐騙猖獗，手法推陳出新，行政院通過「新世代打詐行動綱領一點五版」，強調要強化法治、優化技術、擴大組織面，還追加十三億預算，口號喊得響亮，但主管打詐機關的思維，根本追不上詐團日新月異的腳步，政府砸大錢成立打詐國家隊，但錢多數都花在無效的會議上，第一線檢察官毫無感受，案件不減反增，壓垮檢方辦案效能。

以往國內刑案以毒品、竊盜為大宗，近年詐欺案崛起，今年迄今全台詐欺收案量逾廿萬件，不僅檢警辦案辦到眼花撩亂，甚至連法院也收案收到手軟，連二審都罕見地叫苦「怎麼那麼多？」

有基層法官對法院量刑文化不以為然，直指老是從最低刑開始量刑，甚至引用刑法第五十九條「情堪憫恕」條款減刑，「最後就是害到自己」，讓所有台灣人都身陷被詐騙危機中。也有檢察官批評提供帳戶者的「無罪率高」，打擊檢方士氣，乾脆不起訴。

從詐騙的犯罪型態來看，新興的投資理財、虛擬貨幣詐騙興起，但網購分期設定錯誤、假檢察官等老哏卻也歷久不衰，新北市還發生民眾因帳戶遭人匯入款項，他依詐團指示將錢「還給」另個戶頭，結果無端被認定成詐團成員的案例，等於禍從天降。

要查緝電信詐騙，台灣高檢署統一採購行動通信裝置鑑識系統的軟體，因合約五月底到期，目前招標中，以往政府標案多因預算金額與廠商推估成本有落差流標，今年是否如同毒品採尿合約到第三次招標才會成功，攸關政府打詐「工具」有無，行政院勢必把打詐預算投注在該用的地方，而非濫發「斬手行動」的獎金。

有員警埋怨不是只想抓車手，而是溯源難度太高，詐團製造的斷點越來越高明，以往詐騙車手可能在台灣提款，現在民眾遭詐，錢可能在海外ＡＴＭ遭「秒領」，虛擬貨幣在海外交易也是嚴重問題，相關主管機關如何有效防制，至今未提出具體應對方針。