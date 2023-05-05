詐騙廣告冒名 金管會促Google下架

金管會主秘黃厚銘4日指出，金管會已優先提供15位遭詐騙廣告冒名的金融業高層名單給Google，要求優先處理下架。圖／聯合報系資料照 名人遭冒名刊登詐騙廣告層出不窮，金管會主任秘書黃厚銘昨天表示，金管會已優先提供十五名遭詐騙廣告冒名的金融業高層名單給Google，要求優先處理下架，至於其他非金融業的名單，刑事局同步提供Google。

金管會三日再度邀集Google等平台業者，與內政部警政署、刑事局等單位開會，討論詐騙廣告下架。至於金管會提供平台的金融業高層名單包括第一金董事長邱月琴、國泰金董事長蔡宏圖、元大投信董事長劉宗聖、元大投顧董事長胡睿涵、國泰投信董事長張錫等人。

Meta目前是八至廿四小時下架詐騙廣告，效率較佳，金管會表示，Google雖未承諾多久下架，但仍釋出善意，提供簡便作法受理檢舉。

金管會也出具Meta、Google兩大平台的最新統計通報及下架數字， 四月十日至廿八日期間，通報Meta三一三件、下架二六一件，Google則通報四十六件、下架十五件。