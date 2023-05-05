政院推打詐綱領1.5版…藍批話術治國 民眾擔責

行政院會昨通過「新世代打擊詐欺策略行動綱領一點五版」，預計投入十三億元經費，增加人力物力打詐，提出「一合、二清、三減、四面、五不」措施，透過強化法治面、優化技術面、擴大組織面，公私協力推動防詐，達到減少接觸、減少誤信、減少損害目標。但國民黨立委批評，所謂的打詐一點五，體現民進黨「話術治國」，政院打詐沒有作為，把責任都踢給民眾。

行政院長陳建仁昨天聽取各部會報告，要求相關部會針對新增措施，依規畫進度盡速推動，主動結合地方政府通力合作，齊心打詐。行政院代理發言人羅秉成也說，詐欺犯罪形態與技術不斷演化，嚴重影響社會治安與民眾財產安全，政府打詐也要推陳出新。

羅秉成指出，一合是指結合跨部會、私部門及社團，組成打詐國家隊。二清是指上游清原、下游清淤，從法律面、技術面提升截堵技術，以及打詐五法遏阻詐欺犯罪。三減則是指從詐騙三流「通訊流、人流、金流」中，透過投資廣告實名制、詐騙廣告下架機制、阻攔惡意簡訊、攔阻境外假門號、電信隱碼技術、境外來電語音警示、官方簡訊專用代表號、遊戲點數防詐鎖卡，以及增訂人頭帳戶罪等修法，減少接觸、減少誤信、減少損害。

四面是透過「識詐、阻詐、堵詐、懲詐」，由各部會推出行動方案；五不則是宣導民眾「不接、不聽、不看、不傳、不信。」

國民黨立委洪孟楷說，詐騙盛行和個資外洩脫不了關係，如果行政部門無法針對源頭進行控管，形同宣告政府無能為力，民眾自求多福。藍委李貴敏說，「打詐一點五」體現民進黨「話術治國」。防堵的前提是要知道如何運作，行政單位把所有責任踢給民眾，甚至會增加正常交易的負擔，不但沒有解決問題，還提升一般人金融交易的障礙。