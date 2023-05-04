澳洲交換生誤食老鼠藥？高大成：不可能，懷疑有吸毒史

24歲澳洲交換男大生肖雷（Alex Shorey）日前傳出誤食老鼠藥中毒命危，家屬更指控是吃台灣小吃所致；對此，中山附醫法醫科主任高大成認為，絕對不可能是誤食老鼠藥，他還懷疑肖雷吸食太多新式毒品中毒，還痛斥其家人「怎麼可以亂講？汙衊台灣的夜市。」

高大成說，第一點肖雷絕對不是誤食，因為吃滅鼠藥要到一定分量才會中毒，且誤食會覺得不對勁，馬上吐掉；第二點是在夜市吃到摻老鼠藥的東西，讓逛夜市的民眾都嚇死了，「怎麼可以亂講？汙衊台灣的夜市。」