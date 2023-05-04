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澳洲交換生誤食老鼠藥？高大成：不可能，懷疑有吸毒史

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

24歲澳洲交換男大生肖雷（Alex Shorey）日前傳出誤食老鼠中毒命危，家屬更指控是吃台灣小吃所致；對此，中山附醫法醫科主任高大成認為，絕對不可能是誤食老鼠藥，他還懷疑肖雷吸食太多新式毒品中毒，還痛斥其家人「怎麼可以亂講？汙衊台灣的夜市。」

高大成說，第一點肖雷絕對不是誤食，因為吃滅鼠藥要到一定分量才會中毒，且誤食會覺得不對勁，馬上吐掉；第二點是在夜市吃到摻老鼠藥的東西，讓逛夜市的民眾都嚇死了，「怎麼可以亂講？汙衊台灣的夜市。」

高大成指出，第三點，我們知道有新式毒品「喵喵」、「老鼠尾」，好像裡頭有加微量的老鼠藥，吃起來感覺茫茫的，但副作用大，他懷疑肖雷可能有吸毒史，可能是吸食太多有加了老鼠藥的毒品造成中毒。肖雷在台灣出了問題，台灣人還好心給肖雷捐了200萬元讓他回澳就醫，實在是「馬不知臉長、猴子不知屁股紅」。

中山附醫法醫科主任高大成。記者趙容萱／攝影
中山附醫法醫科主任高大成。記者趙容萱／攝影

老鼠 夜市 中毒

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