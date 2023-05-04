北市警南下苗栗追通緝犯開1槍逮人 槓上開花起出毒品
苗栗縣苑裡鎮1名郭姓男子，疑涉嫌販毒及詐欺案遭通緝，台北市刑大員警今天下午南下會同苗栗警方，傍晚跟監尾隨郭男至其住處圍捕時，郭男試圖開車逃逸，警方朝其左後車窗開了1槍，順利逮捕郭男，還在車上起出毒品海洛英、大麻，及電子磅秤、分裝袋等證物，全案擴大偵辦中。
今下午4點左右，苑裡市區一處社區巷弄發生槍響，大批便衣警員逮捕一名賓士車駕駛，隨後衝進民宅搜索，當地住戶一度以為是發生槍戰還是凶殺案，紛紛出門圍觀，而警方則立刻拉起封鎖線，由鑑識人員進入採證。
據了解，苗栗縣通霄警分局偵查隊是和台北市刑大成立專案小組，鎖定在苑裡及台中大甲一帶出沒的郭姓男子（40歲），專案小組今天持桃園地檢署所發布的詐欺通緝前往拘提，發現郭男行蹤後持續跟監，直到下午4點左右，郭男駕駛其賓士休旅車返抵位於苑裡鎮公義路住處，見郭男停好車子準備上前逮捕。
但郭男驚覺遭警方圍捕，又上車試圖駕車逃逸，便衣警員見狀朝他車子左後方車窗開了1槍制止並逮人。隨即在車內搜出1小包毒品海洛英及一些大麻，郭男被逮後聲稱身體不適，警方先將他送醫，等他身體狀況穩定再進行後續偵辦。
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