韓國情侶來台自由行 女友旅館身亡 男友涉殺人收押禁見

南韓金姓男子和李姓女友來台自由行，上月24日回國前夕，李女卻在飯店昏迷不治，檢警懷疑金男涉有重嫌，依殺人罪聲押後法院裁定交保，事隔一周，發現李女左後腦的鈍器傷，疑案發現場高粱酒瓶所致，四肢有擦傷，懷疑兩人曾在房內扭打，檢警重新訊問後，今晚向法院聲押禁見獲准。

32歲金男和31歲李女4月22日從韓國來台自由行，投宿高雄中華三路某飯店，原訂25日回國。上月24日下午1點多，金男發現李女昏迷不醒，請飯店人員協助報案，救護人員到場時，李女脫肛、脫糞，無生命跡象，緊急送往醫院急救後不治。

原以為是單純意外，但27日法醫解剖複驗，發現李女左側腦髓凹陷、顱內出血，右手有瘀傷，傷勢不可能是摔倒造成，疑似遭鈍器所傷，懷疑金男涉有重嫌，依殺人罪聲押，但28日法院認為證據均已保存，以10萬元交保、限制出境8個月。

據了解，檢警偵訊時，金男態度冷靜，堅稱李女是在房間內摔倒，當時他酒醉睡著，醒來時已經發現李女無生命跡象；不過，案發後金男曾將兩人行李寄回韓國，雖金男辯稱是為了方便運送李女骨灰回國，才先將行李寄回，但此舉已加深檢警對他的懷疑。

辦案人員鍥而不捨追查，密集鑑定現場跡證，後來發現金男對李女曾有施暴紀錄，再根據親友等人說法，兩人間早存有感情問題，並不是像金男所稱相處融洽。

雖案發現場查無行凶鈍器，但李女後腦杓的鈍器傷，與房間內查扣的高梁酒瓶相符，且案發當時房內僅金男與李女，無其他人員進出，懷疑兩人酒後起衝突，不排除金男將高粱酒瓶當「凶器」下手，導致李女後腦受傷死亡。

昨天上午檢方訊後認為金男犯殺人罪嫌重大，且有滅證、串證及逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見。今下午5時法院召開羈押庭，歷經近3小時審理，晚間7時50分許裁定准押禁見。