警政署今舉辦「區域聯防會議」 決心掃除「雙仁之亂」
竹聯幫明仁會舉辦排場盛大春酒、弘仁會雙北當街開槍！一連串黑幫造勢及犯案，讓警政署決心掃除「雙仁之亂」，警政署今天下午在刑事局舉行「區域聯防會議」，由署長黃明昭與刑事局長等刑事業務幕僚參加，邀集台北市、新北市、桃園市及宜蘭縣政府警察局局長、刑警大隊長、各偵查隊長、少年隊長，針對各轄內竹聯幫明仁會、弘仁會及打擊策略展開會議。
警政署表示，掃黑專案一個月來，已有效壓制幫派藉舉辦春酒等公開活動挑戰公權力情事，但期間又發生幫派間因金錢糾紛相互開槍，突顯出黑道幫派招募少年犯罪、擁槍自重及轉型新興犯罪現象，對於治安管理是一大問題。
由於黑幫犯罪具流動、跨區、跨轄甚至跨國等特性，都已經是常態，因此警政署希望藉由「區域聯防會議」，以系統性掃黑策略，針對人、場所、金流三大面向，瓦解犯罪結構，並強力要求各警察局屏除績效、本位主義，達成情資整合、區域聯防、中央支援地方，遏止黑道幫派囂張氣焰。
由於近期發現黑道吸收少年加入幫派，警政署請各轄區少年隊發揮功能，強化前端挖掘曝險少年，中段配合社政及教育機構輔導關懷、後段防制少年參加幫派活動，強力查緝動員吸收少年招募者，並銜接7月1日少輔會新制上路。
警政署強調，對於危害社會的黑道幫派，會強力聚焦打擊、毫不手軟，為強化並鼓勵各警察局棒打出頭鳥的掃黑策略，對於未來專案期間績效良好的執行單位，將從優鼓勵以慰勞同仁辛勞。
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