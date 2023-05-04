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影／台南超商店員遭槍擊墜樓亡 涉案6人傍晚送辦

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南永康連鎖超商30歲丁姓店員昨天遭槍擊墜樓身亡，，警方昨晚拘提四男兩女，包括案發在場的曾姓男子、陳姓女店長與女店員，偵訊直到下午6人都否認涉案。傍晚台南地檢署指示警方移送檢方偵辦。永康警方表示，死者相驗確認遭槍擊、涉案人有明顯串證嫌疑，依殺人、組織犯罪移送檢方偵辦。

6名嫌犯被警方移送時不發一語。警方表示，6名涉案人疑已串證，都堅稱不知道事發經過。不過監視器畫面顯示，丁姓死者與21歲曾姓嫌犯一同回住處、沒有異狀；不到20分鐘曾一人下樓迅速離開，當時左手疑持有物品放口袋，跑步模樣讓偵辦員警懷疑持有行凶槍械；不過曾到案後矢口否認。曾姓男子是超商店長友人，經常在超商出沒。

警方雖懷疑與死者回住處的曾姓嫌犯開槍，但沒有找到槍枝，命案現場沒有打鬥跡象也找不到彈殼、更沒有槍擊現場幾乎隨處可見的血跡反應，使得警方雖不到8小時就查獲所有涉嫌人，今天詢問一整天所有涉案人都否認。

台南連鎖超商店員遭槍擊墜樓亡，涉嫌開槍的曾姓男子傍晚送辦。記者周宗禎／攝影
台南連鎖超商店員遭槍擊墜樓亡，涉嫌開槍的曾姓男子傍晚送辦。記者周宗禎／攝影
台南連鎖超商店員遭槍擊墜樓亡，涉案超商女店長（左）傍晚送辦。記者周宗禎／攝影
台南連鎖超商店員遭槍擊墜樓亡，涉案超商女店長（左）傍晚送辦。記者周宗禎／攝影

槍擊 超商 台南

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