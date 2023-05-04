影／台南超商店員遭槍擊墜樓亡 涉案6人傍晚送辦

台南永康連鎖超商30歲丁姓店員昨天遭槍擊墜樓身亡，，警方昨晚拘提四男兩女，包括案發在場的曾姓男子、陳姓女店長與女店員，偵訊直到下午6人都否認涉案。傍晚台南地檢署指示警方移送檢方偵辦。永康警方表示，死者相驗確認遭槍擊、涉案人有明顯串證嫌疑，依殺人、組織犯罪移送檢方偵辦。

6名嫌犯被警方移送時不發一語。警方表示，6名涉案人疑已串證，都堅稱不知道事發經過。不過監視器畫面顯示，丁姓死者與21歲曾姓嫌犯一同回住處、沒有異狀；不到20分鐘曾一人下樓迅速離開，當時左手疑持有物品放口袋，跑步模樣讓偵辦員警懷疑持有行凶槍械；不過曾到案後矢口否認。曾姓男子是超商店長友人，經常在超商出沒。