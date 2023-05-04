影／摩鐵命案兩少女用藥過量致死 幕後藥頭遭逮恐聲押

新北市上月23日上午驚傳汽車旅館雙屍命案，兩名女死者均是未成年少女，疑開毒品轟趴用藥過量致死，警方當天下午查獲躲藏在桃園市一間汽車旅館的洪男到案。台北地檢署檢察官於案發當天會同法醫及警方到汽車旅館相驗後，研判應是用藥過量致死。

新店警方追查發現，兩名死者當天曾透過洪男聯繫藥頭黃姓男子（20歲）後，並由洪男提供金錢交由死者到台北市萬華區，向藥頭黃男購買毒品咖啡包共20包，3人一同入住挪威森林汽車旅館，並於房內服用毒品咖啡包進而導致兩女因用藥過量死亡。