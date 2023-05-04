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影／摩鐵命案兩少女用藥過量致死 幕後藥頭遭逮恐聲押

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市上月23日上午驚傳汽車旅館雙屍命案，兩名女死者均是未成年少女，疑開毒品轟趴用藥過量致死，警方當天下午查獲躲藏在桃園市一間汽車旅館的洪男到案。台北地檢署檢察官於案發當天會同法醫及警方到汽車旅館相驗後，研判應是用藥過量致死。

新店警方追查發現，兩名死者當天曾透過洪男聯繫藥頭黃姓男子（20歲）後，並由洪男提供金錢交由死者到台北市萬華區，向藥頭黃男購買毒品咖啡包共20包，3人一同入住挪威森林汽車旅館，並於房內服用毒品咖啡包進而導致兩女因用藥過量死亡。

警方專案小組蒐證後，5月2日向台北地院及地檢署聲請搜索票、拘票各1張，昨天在北市萬華區拘提黃男到案，並執行搜索查扣手機1支、K盤、K卡及犯案衣物等贓證物，警詢後今天下午1時30分依毒品罪嫌移送台北地檢署偵辦，並將持續溯源追查黃男毒品來源。

新北市新店區摩鐵命案，兩少女因用藥過量致死，新店警方昨逮捕幕後藥頭黃男到案，警詢後今天依毒品罪嫌移送台北檢署偵辦。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區摩鐵命案，兩少女因用藥過量致死，新店警方昨逮捕幕後藥頭黃男到案，警詢後今天依毒品罪嫌移送台北檢署偵辦。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區摩鐵命案，兩少女因用藥過量致死，新店警方昨逮捕幕後藥頭黃男到案，警詢後今天依毒品罪嫌移送台北檢署偵辦。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區摩鐵命案，兩少女因用藥過量致死，新店警方昨逮捕幕後藥頭黃男到案，警詢後今天依毒品罪嫌移送台北檢署偵辦。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區摩鐵命案，兩少女因用藥過量致死，新店警方昨逮捕幕後藥頭黃男到案，查扣手機1支、K盤、K卡等證物，警詢後今天依毒品罪嫌移送台北檢署偵辦。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區摩鐵命案，兩少女因用藥過量致死，新店警方昨逮捕幕後藥頭黃男到案，查扣手機1支、K盤、K卡等證物，警詢後今天依毒品罪嫌移送台北檢署偵辦。記者王長鼎／翻攝

毒品 汽車旅館

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