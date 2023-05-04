恆春半島沙灘車違規行駛道路 警方專案取締已2件

屏東恆春半島地區常見沙灘車出沒，依規定沙灘車禁止行駛於道路上，恆春警方編排專案勤務取締，目前已取締2件，將依法開罰，最高可罰新台幣3600元，以遏止違規行為。

4月23日有2名遊客到車城鄉保力林場外圍騎乘沙灘車自摔地面坑洞，導致2人身上多處擦挫傷，所幸送醫後並無大礙；屏東縣政府也出面呼籲，因沙灘車欠缺管理，目前尚未合法，呼籲遊客勿嘗試與體驗。

恆春警方今天表示，恆春半島地區常見沙灘車出沒，依法沙灘車禁止行駛於道路上，違者可依道路交通管理處罰條例第32之1條規定，處行為人1200元以上、3600元以下罰鍰，並禁止行駛或使用。

警方指出，為遏止違規行為，編排專案勤務，並配合主管機關持續取締，目前已取締2件。