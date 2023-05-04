台南超商店員命案警偵訊四男兩女 母泣都匯錢竟還遇害

台南永康連鎖超商店員命案，警方昨晚拘提四男兩女、包括女店長與店員，直到下午仍在偵訊。警方表示，涉案人疑已串證，一直不交代涉案過程，全案由檢警相驗，深入釐清中。死者母親哭訴，都已經照對方要求匯款20萬了，孩子竟然還是遭毒手。

警方調查，曾姓男子陪同被害人進入大樓，懷疑他涉有重嫌。經查曾男是超商店長友人，經常在超商出沒。而傳出死者腹部疑有彈孔，不過沒有找到彈殼等直接證據。警方查出，涉案人共乘汽車往返高雄，回台南時在超商附近逮人，懷疑立即往來高雄是要淹滅證據。